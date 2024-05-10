台南青鯤鯓濕地招潮蟹萌萌樣　扇鹽地景園區近距觀賞好療癒

▲扇鹽地景園區生態觀察步道上近距離觀察，即可看到各種招潮蟹們在大玩捉迷藏，加上活跳跳彈塗魚，是假日帶小朋友來觀賞生態驚呼可愛的好地方。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

青鯤鯓扇形鹽田是重要的國家級濕地，也是台南濱海濕地生態保育核心範圍。市長黃偉哲表示，扇形鹽田已結束曬鹽逾20年，隨著海水潮汐起落，扇眼南側之砌石牆日久崩塌淹沒，自然形成一塊特殊潮間帶區域，市府團隊造出一條觀察步道，讓民眾一到園區停車放眼所及，馬上就可以看到大片招潮蟹爬行的萌萌樣，滿滿療癒感不容錯過。

市府觀光旅遊局林國華局長表示，扇鹽濕地潮間帶蘊養豐富養分生態系統繁盛發展，施工前曾進行生態調查，當時紀錄有水域與濱水動物共22科32種，最特別的是發現台灣特有種的台灣旱招潮蟹，在台灣僅呈點狀分布，其他還有乳白南方招潮蟹、弧邊管招潮蟹、北方丑招潮蟹及賈瑟琳丑招潮蟹等。在扇鹽地景園區生態觀察步道上近距離觀察，即可看到各種招潮蟹們在大玩捉迷藏，加上活跳跳彈塗魚，是假日帶小朋友來觀賞生態驚呼可愛的好地方。

市府觀光旅遊局表示，現在春光明媚正是適合濱海遊玩的時候，來青鯤鯓扇形鹽田，除了打卡拍照榮獲美國謬思設計大獎的純白的高人氣打卡意象「生命之樹」，感受天際線絕美色彩，還要記得到扇鹽地景園區跟活招牌招潮蟹揮手說聲哈囉，順遊青鯤鯓聚落觀賞充滿在地生活故事性的彩沙牆，周邊更有許多回頭率高的美食小吃，來一趟扇形鹽田，滿足你打卡、美景、生態、美食等多種旅遊需求。