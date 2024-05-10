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社會 社會焦點 保障人權

毒犯悠哉騎滑板車！永康警「一路尾隨」　搜索藏匿處逮2人

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局9日上午在永康區南工街，埋伏查緝毒品案時，眼見1名嫌犯悠閒騎著滑板車返回住處，員警見時機成熟，在嫌犯未察覺情況下，一群人跟著嫌犯後面一路跑，尾隨至嫌犯住處，持搜索票入內搜索，當場查獲毒品咖啡包及製造原料等證物，全案依毒品罪嫌，將陳、李2嫌移送法辦。

▲台南市警永康分局一路快跑尾追悠閒騎著滑板車返回住處的陳姓毒犯到其住處，將他緝獲，當場查獲毒品咖啡包及製造原料等證物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警永康分局一路快跑尾追悠閒騎著滑板車返回住處的陳姓毒犯到其住處，將他緝獲，當場查獲毒品咖啡包及製造原料等證物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警永康分局一路快跑尾追悠閒騎著滑板車返回住處的陳姓毒犯到其住處，將他緝獲，當場查獲毒品咖啡包及製造原料等證物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局於日前查獲毒品案件後，經溯源發現34歲李姓女子，夥同37歲陳姓男子，2人平日以販賣毒品維生，即報請台南地檢署指揮偵辦，經多日跟監埋伏鎖定李、陳2嫌的住處，見時機成熟，於9日趁陳姓犯嫌騎滑板車返家之時，一路尾隨狂追攔獲陳嫌後，持搜索票進入李、陳2嫌藏匿處所執行搜索。

▲台南市警永康分局一路快跑尾追悠閒騎著滑板車返回住處的陳姓毒犯到其住處，將他緝獲，當場查獲毒品咖啡包及製造原料等證物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當場查獲第二級毒品安非他命2包（含袋毛重共計0.93公克）、第三級毒品咖啡包原料卡西酮12包（含袋毛重共計6.76公克）、第三級毒品咖啡包原料卡西酮2罐（毛重17.31公克）、愷他命1包（含袋毛重0.37公克）、毒品咖啡包2包（含袋毛重8.03公克），卡西酮藥丸（毛重0.89公克）、夾鏈袋1批、電子磅秤4台、分裝漏斗、封口機1台、手機2支等證物；另通知26歲毛姓、42歲楊姓及35歲邱姓、23歲吳姓等4名藥腳到案，員警將持續清查溯源，追查李姓藥頭毒品來源及去向，全案依毒品罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

▲台南市警永康分局一路快跑尾追悠閒騎著滑板車返回住處的陳姓毒犯到其住處，將他緝獲，當場查獲毒品咖啡包及製造原料等證物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局長邱顯良呼籲民眾，毒品不僅危害人體健康，更是衍生犯罪之元兇，千萬不要因為一時的好奇或受同儕的影響，輕易嚐毒而誤入毒海深淵，若不慎誤用，可依法令規定，自動向衛生福利部指定之醫療機構請求治療，並提醒年輕族群或經常出入娛樂場所民眾，提高警覺注意自身的安全，拒絕來路不明的飲品包或試用包，避免掉入新興毒品之陷阱。

▲台南市警永康分局一路快跑尾追悠閒騎著滑板車返回住處的陳姓毒犯到其住處，將他緝獲，當場查獲毒品咖啡包及製造原料等證物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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