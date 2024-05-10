保障醫護安全　台南新樓醫院防範急診暴力演練

▲台南新樓醫院10日，協同台南市警一分局東寧所，共同舉辦急診暴力演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新樓醫院10日，協同台南市警一分局東寧所，共同舉辦急診暴力演練，在護師節前夕，希望每位護理人員在臨床工作時也不忘保護自身安全。

台南樓醫院指出，醫療暴力事件頻傳，前幾日連航空業也出現暴力事件，急診就醫病人因身體不適所擾，加上陪同者焦急之心情，皆屬於情緒激動的高風險群，擔憂此狀況發生導致前線醫護人員身心受傷，特別邀請市警一分局東寧派出所一同參與演練活動，並給予面對暴力事件發生時的提醒，以提高前線醫護人員應對醫療暴力事件的能力與警覺性。

演練中，護理師和警員齊心協力演練面對病人情緒失控攻擊的情境，藉此強化護理人員們的應變能力，並讓警方瞭解醫院特殊情況下的作業程式。這跨專業合作演練確保應對醫療暴力事件時的高效配合，提高前線人員應對緊急情況的信心與實力。

身為社會的守護者，透過這樣的實境演練，醫護人員和警員之間的互相理解和配合是關鍵所在，有助於建立更加安全的工作環境。這樣的演練不僅提升護理人員的應變能力，也為醫療安全和醫護人員的工作保障奠定了堅實基礎，醫院應該建立安全的工作環境，保障員工的人身安全，並有效維護醫療人員的安全感，平時的演練有助於確保人員有效應對各種突發情況。

新樓醫院劉啓擧院長強調，近期醫療暴力事件頻傳，對醫護人員造成身心傷害，無法忽視，強化醫護人員應變能力，讓他們瞭解如何啟動求救機制與通報程式。感謝第一分局東寧派出所所長與警員，以及急診醫護人員，在忙碌的工作之餘，精心規劃此次演練並一同參與，希望藉由此次演練加上警員的建議，相信急診同仁獲益良多。

急診科王志源主任表示，數據統計急診室是醫療暴力風險較高的場所，醫護人員的安全是醫療服務的基石，醫院的積極應對措施顯示了對人員安全的重視。除了定期演練應對醫療暴力事件外，醫院加強與所屬轄區的警察局合作，建立更緊密的聯絡，以確保在緊急情況下的迅速支援。

護理部謝秀梅部長提及，護師節即將到來，在此呼籲民眾請尊重護理師，不該惡言相向、肢體暴力妨礙醫療作業，對於醫療暴力事件，本院除適時給予同仁關懷外，並秉持醫療暴力零容忍的立場，追究施暴者的法律責任。