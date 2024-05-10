台南勞工局攜手視障按摩師　服務市醫感恩醫護人員辛勞

▲台南市勞工局提早邀請視障按摩師與台南市立醫院合作舉辦一場「感恩護師節暨視障按摩推廣活動」提供10分鐘按摩體驗慰勞辛苦的醫護人員及母親。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

5月12日為國際護師節也是母親節，勞工局提早邀請視障按摩師與台南市立醫院合作舉辦一場「感恩護師節暨視障按摩推廣活動」提供10分鐘按摩體驗慰勞辛苦的醫護人員及母親，同時呼籲民眾支持視障按摩。

在疫情期間，醫護人員辛勞付出守護國人渡過疫情考驗，且疫情趨緩後醫護人員依舊日夜堅守崗位繼續守護大家，勞工局趁著國際護師節表達感謝，5月10日9-13時巷，於台南市立醫院提供10分鐘免費按摩體驗為醫護人員紓解壓力，並幫醫人員加油打氣慰勞他們的辛苦。同時，台南市立醫院配合國際護師節還準備小禮物送醫護人員，以及勞工局輔導單位「佑明視障按摩院」也加碼贈專屬醫護優惠券感謝醫護人員。

勞工局長王鑫基表示，「國際護師節」是向醫護人員致敬他們的專業且辛勞付出，讓病患得以獲得健康的照護，尤其要特別感謝在疫情期間勇於站在第一線守護大家陪伴病患及家屬度過艱難時刻；「母親節」則是對偉大母親的感恩，謝謝長期的照顧及辛勞，因此在護師節暨母親節前夕，勞工局特地在醫院安排一場視障按摩體驗活動，透過視障按摩師指尖上的溫度傳遞感謝之意。

▲台南市立醫院院長蔡良敏，感謝台南市勞工局長王鑫基安排視障按摩服務。

每一位視障按摩師都是歷經1600小時訓練取得國家級丙級或乙級按摩師執照，尤其去年勞工局更在市立醫院附近輔導成立「佑明視障按摩有限公司」不僅提供視障按摩師就業機會，亦可就近服務社區或醫護人員、就診民眾等紓壓的好去處。



台南市立醫院院長蔡良敏表示，護理師不僅提供民眾醫療照護，更是一份貼近人心的工作，感謝所有的護理人員在工作崗位上盡心盡力，也呼籲大家對護理師多一分尊重與感謝。更感謝勞工局舉辦這麼優質的活動，相信大家在按摩師專業的巧手下，都能瞬間緩解疲勞，獲得滿滿的能量。

就業促進科長沈淑敏表示，0512是雙倍溫馨的一天，是護師節也是母親節，勞工局祝福每位偉大的媽媽「母親節快樂」，也歡迎帶媽媽至台南各個視障按摩據點按摩感謝她們慰勞辛勞。一方面勞工局也希望透過按摩體驗讓民眾更認識視障按摩，鼓勵民眾可就近至各個視障按摩據點消費，如：東區忙見客視障按摩帝國、北區南盲視障按摩公司、永康區高手專業按摩、麻豆區總爺藝文中心按摩小站等幾乎全區都有據點，近期佑明視障按摩院推出母親節感恩優惠「兩人同行全館8折優惠、fb打卡按讚再送50元抵用券」、健康專業視障按摩推出5月壽星不限金額消費即送100元折價券及足鼎視障按摩推出現金消費單次滿700元即送100抵用券一張，希望民眾多多給予視障按摩師鼓勵，以行動力支持就是按摩師的動力。