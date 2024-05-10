感謝媽媽辛勞　台南移民署辦理新住民彩妝體驗活動

▲歡慶母親節，移民署南區事務大隊台南市第一服務站，邀請多位新住民媽媽參與「移民新女力-感恩彩妝體驗活動」，讓平日辛苦忙碌的新住民媽媽展現自信動人的亮麗風采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為歡慶母親節，移民署南區事務大隊台南市第一服務站，邀請多位新住民媽媽參與「移民新女力-感恩彩妝體驗活動」，由大台南美姿禮儀造型職業工會安排專業老師指導，讓這群平日辛苦忙碌的新住民媽媽學習彩妝及美髮技巧，展現自信動人的亮麗風采。

「黃臉婆退散！我們都是美麗的新住民媽媽！」大陸籍新住民吳春芬笑著說，當初聽到移民署辦理免費彩妝活動，便立即邀請多位好姐妹共同報名，其中幾位擁有大陸少數民族身分，大家穿上苗族、彝族、傣族及旗袍等特色民族服飾，和現場穿著越南國服「奧黛」的外籍姊妹們共同學習美妝技巧，在母親節前夕來場「最美媽媽大PK」。

「當一個稱職的新住民母親真的不容易！」幾位新住民不約而同感慨，自從結婚來到台灣就為了家庭不斷奔波，文化差異及語言隔閡不僅讓她們歷經比一般女性更艱鉅的生活適應挑戰，也曾面臨親子教養的問題，來台超過20年的越南新住民金蘭分享，自己的孩子曾經在年幼時提問：「為什麼媽媽的中文比我還差呢？」，但是她以正面積極的心態回應：「不過我的越南話講得比你好喔！」，在金蘭的用心栽培下，如今兩個孩子都已是精通中文及越南語的新住民二代，他們也都十分感謝母親從小積極採取雙語指導，幫助他們擁有更多的求職優勢。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，新住民及新二代都是台灣持續前進不可或缺的重要力量，希望藉由母親節體驗活動舒緩新住民媽媽平日的生活壓力，這次活動也相當感謝大台南美姿禮儀造型職業工會全力支持，過去工會曾多次開辦美容護膚及彩妝設計等專班，幫助許多新住民取得專業證照。

另外，移民署溫馨提醒，近幾年持續推出「新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」，針對新住民取得一技之長並持有近3年勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」，可核發新台幣2000元至5萬元不等獎助金，雖然2024年申請時間已經截止，但仍然鼓勵大家從現在開始積極考照，並隨時留意「新住民培力發展資訊網」的各類最新補助資訊。