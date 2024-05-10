手機進水「別用吹風機、放米缸」！通訊行傳授「正確5步驟」

▲現代人手機不離身，有時喝水或其他因素不小心造成手機進水。（圖／CFP）

文／CTWANT

現代人手機不離身，尤其許多人喜歡在洗澡時帶著手機進入浴室播放音樂，或者上廁所時玩一下手機來打發時間，難免偶爾就會發生手機進水的意外。對此，網路也謠傳手機進水後，可以透過大力搖晃把水倒出來、吹風機吹乾、充電，以及米缸吸乾等偏方來應對。然而，通訊行「地標網通」卻打破迷思，指出這些方法可能讓手機受損更嚴重，嚴重時還甚至還會起火。

網傳手機進水有3個常見迷思，首先是「大力搖晃，把水倒出來」，「地標網通」解釋，當水跑到手機裡，千萬不要搖晃機身，試圖把水甩乾，因為這樣的行為可能會導致手機裡的水因搖晃而蔓延開來，進而影響到主機板。

至於第2個常見迷思則是「充電」，「地標網通」說明，手機進水後千萬不要立即充電，因為此時充電恐造成手機短路。嚴重的話，甚至還有起火可能。

第3個偏方則是「用吹風機吹乾」，「地標網通」指出，吹風機有分熱風或冷風模式，若使用熱風模式，手機內部零件會因為溫度過高，導致分離或損壞。就算使用冷風模式，也會因為吹的角度過於單一，而把水分往手機內部吹，進而讓影響範圍擴大。

最後則是相當常見的迷思「將手機放入米袋或矽膠中吸乾」，實驗顯示，將濕掉的手機埋在米缸2天，僅有13％的水分會被帶走，而且殘餘的溼氣可能還會造成手機永久性損壞；細小的米粒也有機會跑進手機，損壞內部零件。

「地標網通」也公布「手機進水的5個急救步驟」：

1.立刻關機：立刻先將手機關機，因為水氣會進入到手機的主機板內， 若是保持開機狀態就會產生溼氣，並造成主機板的腐蝕或損壞。

2.擦乾外殼：使用乾毛巾或布將所有在手機表面的水分擦乾，並特別留意耳機孔或充電孔等小孔洞，這些孔洞可以使用棉花棒來擦拭。

3.移除SiM卡：拆下保護殼、SiM卡、耳機塞等所有配件，讓沾濕的地方能有機會接觸空氣，以此加速水分蒸發。

4.陰涼處晾乾：將手機放在通風良好的陰涼處晾乾，這時候可使用電風扇輔助，也可將手機放進有乾燥劑的夾鏈袋中，加速水分吸收。

5.送修：做完以上步驟後，「地標網通」也建議可以立刻將手機送往各維修中心進行檢修。

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