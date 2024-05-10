母親節「回娘家陪媽吃飯」！她轟：這種媳婦叫自私...網全傻了

▲周日就是母親節了，安排好要怎麼慶祝了嗎？（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一年一度的母親節即將到來，許多人會送禮物，並請媽媽吃大餐。一名婆婆直言，如果這天媳婦回娘家陪自己的媽媽吃飯，這種行為就叫自私。貼文一出惹來砲轟，不少人白眼「那妳女兒別回來了」。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，當人媳婦的，如果這個星期日只想著要回娘家陪老媽吃飯，但卻忘了要好好孝順婆婆，這種行為就叫做自私。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳們這種才是自私吧，平常待媳婦如何？有好好善待對方，對方的媽也自然會想到，妳是她老公的媽，不是媳婦的媽」、「妳兒子是幹嘛的？可以提早吃飯，何必一定要那天」、「不然叫妳媳婦打給妳婆婆，叫妳去跟婆婆假日吃飯如何」。

也有不少人造樣造句「當人婆婆的，如果這個星期日只想著媳婦陪自己吃飯，這種行為就叫做白目」、「當人婆婆的，如果這個星期日只想著凹媳婦不能回娘家要留下陪自己吃飯，這種行為就叫做自私」。

無獨有偶，事實上，除了過年，母親節可能也是許多媳婦的惡夢。日前就有媳婦抱怨，婆婆說母親節只能幫她過，至於娘家母親那邊，打個電話問候一下就好，說什麼「嫁人了，要跟原生家庭保持距離」，讓她超級傻眼。

延伸閱讀

▸ 「北區最美大藥頭」開賓士送毒落網！ 搜出大批毒品、百萬現金

▸ 基隆知名老店前談債變血案！男追債揮刀濺血 警1小時內火速逮捕

▸ 新店央北社會住宅停千萬麥拉倫 住戶疑惑：怎麼會符合申請條件入住