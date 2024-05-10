中部版貴婦奈奈！「普惠集團」董事攜手總裁男友吸金53億潛逃

▲「普惠集團」執行董事官韋岑和集團總裁男友陳重佑遭通緝。（圖／翻攝自法務部調查局官網）

圖、文／CTWANT

網紅「貴婦奈奈」（蘇陳端）先前涉嫌與醫師男友黃博健、男友父親黃立雄共謀，透過醫美診所等種種手法，吸金共10億元，事後更於2019年潛逃至加拿大躲藏，近期黃立雄夫婦已經被押解回台。不過出現了「中部版貴婦奈奈」，調查局表示，「普惠集團」執行董事官韋岑，涉嫌幫助集團總裁男友陳重佑以老鼠會直銷方式招攬700多名會員投資，至少吸金53億多元，案發後兩人分別逃往義大利、日本遭通緝，調查局也於10日公告2人為「外逃通緝要犯」名單。

「普惠集團」執行董事官韋岑和總裁男友陳重佑為「法務部調查局外逃通緝犯查詢系統」第一排前兩位，貴富奈奈則為第二排第一位。（圖／法務部調查局網站）

根據《中時新聞網》的報導，陳重佑在大陸深圳成立了「普惠世紀國際控股集團」，並指示官韋岑在台灣負責該集團的業務，該集團推出了多個投資方案，以類似老鼠會直銷方式招攬了超過700名投資者，共吸金超過53億元，涉及的金額巨大。由於集團倒閉，許多投資者損失慘重，因此檢察官已經介入調查此案。案發後，官韋岑和陳重佑分別逃往義大利和日本，成為通緝犯。此外，官韋岑的家人也涉嫌犯罪，包括她的父親官振益、母親賴純珠以及妹妹官韋欣等人，也都成為通緝犯，目前除了官韋岑的另一名妹妹官韋彤因案件被起訴外，其他家人都仍然在逃。

事實上，知名部落客「貴婦奈奈」在2018年底，和她的丈夫黃博健共同經營的杏立博全診所，爆出了詐欺和惡性倒閉的醜聞，多家廠商出面指控貴婦奈奈夫妻詐騙以及逃匿，受害廠商紛紛報案。貴婦奈奈夫妻被指控涉嫌詐欺，並帶走了近10億元的資金後潛逃，法務部調查局也將他們列為外逃通緝名單中的重要人物，而黃博健的公公黃立雄因涉嫌欠稅7130萬9322元，被法務部行政執行署列為「欠稅大戶」。

不過在逃亡6年以後，「貴婦奈奈」也終於再度露面，診所負責人黃立雄也和妻子黃林麗真被押返回台灣，黃立雄經台北地檢署檢察官訊問後，諭令50萬元交保，限制出境出海及住居，還要戴電子腳環接受監控，並且定期到派出所簽到。至於貴婦奈奈與黃博健何時會返台，駐多倫多辦事處長陳錦玲也表示，目前已與加拿大相關單位保持連繫，盼能順利遣返二人。

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