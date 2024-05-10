　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國情報告沒預設立場！　傅崐萁向賴清德喊話：放心回娘家

▲▼國民黨團總召傅崐萁等17位立法委員召開「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」成果豐碩記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團提案邀請準總統賴清德到立法院國情報告，並列為今（10日）立法院會討論事項。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德到立法院用什麼樣的方式做國情報告，國民黨都會尊重，「希望賴總統能夠安心、放心走進立法院」；書記長洪孟楷也說，國民黨團沒有預設立場，不管是即問即答、統問統答、一問一答，都可以做討論。

賴清德若要到立法院進行國情報告，將採用何種方式？傅崐萁表示，希望賴清德能夠在520就職之後到立法院來做國情報告，這符合中華民國憲法，以及過去的慣例，呼籲賴清德多跟國會來溝通，了解新民意，對於國家整體發展都有正面效益。

傅崐萁也說，賴清德要用什麼形式做國情報告國民黨都尊重，希望賴能夠安心、放心的走進立法院，畢竟這次回娘家，相信大家互動一定會非常圓滿。

洪孟楷表示，希望賴清德能夠創下首例的憲政慣例，總統到立法院做國情報告，且針對不明白之處做相關的詢答。國民黨團沒有預設立場，不管是即問即答、統問統答、一問一答，都可以做討論。

洪孟楷呼籲其他黨團，不要惡意地杯葛，尤其民進黨團不要兩手策略，賴清德既然講願意在憲法的規範之下做國情報告，國民黨團提案完全依照憲法，以及立院職權行使法，完全沒有逾越相關法律，請民進黨團不要惡意杯葛，讓今天的討論事項能夠順利通過。
 

ET快訊
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

更多熱門

相關新聞

傳藍綠底線賴清德赴立院「統問統答」　柯建銘說不可能：不是一樣？

傳藍綠底線賴清德赴立院「統問統答」　柯建銘說不可能：不是一樣？

藍白黨團提案邀請準總統賴清德到立法院國情報告，並列為今（10日）立法院會討論事項前兩案，對於「統問統答」是否為最後底線？民進黨團總召柯建銘受訪時表示，這不可能，統問統答跟即問即答不是一樣？到底是總統還是行政院對立法院負責，憲法都寫得很清楚，只要沒有違憲，賴清德一定來、毫無疑義。

國民黨團決議「不出席賴清德520就職」　洪孟楷：週一沒放假

國民黨團決議「不出席賴清德520就職」　洪孟楷：週一沒放假

環島高速、花東快遭疑債留子孫　傅崐萁：推BOT、政府零出資

環島高速、花東快遭疑債留子孫　傅崐萁：推BOT、政府零出資

傅崐萁花東3條例要上兆特別預算　白營有意見、藍委也反彈「要避免」

傅崐萁花東3條例要上兆特別預算　白營有意見、藍委也反彈「要避免」

賴內定總統府發言人曝　前女主播出任

賴內定總統府發言人曝　前女主播出任

關鍵字：

國情報告傅崐萁賴清德

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面