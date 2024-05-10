國情報告沒預設立場！　傅崐萁向賴清德喊話：放心回娘家

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團提案邀請準總統賴清德到立法院國情報告，並列為今（10日）立法院會討論事項。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德到立法院用什麼樣的方式做國情報告，國民黨都會尊重，「希望賴總統能夠安心、放心走進立法院」；書記長洪孟楷也說，國民黨團沒有預設立場，不管是即問即答、統問統答、一問一答，都可以做討論。

賴清德若要到立法院進行國情報告，將採用何種方式？傅崐萁表示，希望賴清德能夠在520就職之後到立法院來做國情報告，這符合中華民國憲法，以及過去的慣例，呼籲賴清德多跟國會來溝通，了解新民意，對於國家整體發展都有正面效益。

傅崐萁也說，賴清德要用什麼形式做國情報告國民黨都尊重，希望賴能夠安心、放心的走進立法院，畢竟這次回娘家，相信大家互動一定會非常圓滿。

洪孟楷表示，希望賴清德能夠創下首例的憲政慣例，總統到立法院做國情報告，且針對不明白之處做相關的詢答。國民黨團沒有預設立場，不管是即問即答、統問統答、一問一答，都可以做討論。

洪孟楷呼籲其他黨團，不要惡意地杯葛，尤其民進黨團不要兩手策略，賴清德既然講願意在憲法的規範之下做國情報告，國民黨團提案完全依照憲法，以及立院職權行使法，完全沒有逾越相關法律，請民進黨團不要惡意杯葛，讓今天的討論事項能夠順利通過。

