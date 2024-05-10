曼谷「世界最肥獼猴」6歲短命胖死！飆肥19kg　遊客整天餵垃圾食物

記者張寧倢／編譯

泰國曼谷有一隻號稱「世界上最肥猴子」的6歲獼猴哥吉拉（Godzilla），牠在市場攤位上被人類長期豢養，肥肥的身材成為特色後在網路上爆紅，許多粉絲會專程買東西餵牠，結果牠因為吃了太多垃圾食物，體重一度飆至19公斤，最終因罹患多重疾病，6歲即短命死亡，主人在醫院牽著牠的手，陪牠走完最後時刻。

▲泰國爆紅的獼猴哥吉拉（Godzilla）號稱世界上最胖的猴子，6歲即短命死亡。（圖／翻攝自Facebook）

根據鏡報報導，獼猴哥吉拉在大約3年前的一部爆紅影片中，穿著半截緊身衣和背帶，被飼主用牽繩栓在曼谷民武里縣（Min Buri district）一處市場攤位上，圓滾滾的身型和垂下來的肚肉，看起來加倍可愛，讓牠迅速擄獲網友的心。

除了主人全天候的自由餵食之外，許多粉絲也會特地來找牠拍照、餵養牠，甚至是路人也會拿食物給牠，而且通常都是一些高糖分的垃圾食物，例如巧克力和含糖飲料。據稱，牠最胖的時候，體重曾經達到19公斤，幾乎是正常健康獼猴的2倍重。

當時，泰國野生動物部門官員擔心哥吉拉的巨大體型影響健康，強制安排牠至北柳府一處動物機構的「減肥營」，改餵食更健康的減肥餐，但事實證明並不如預想中有效。獸醫Supasek Sarachitti表示，哥吉拉因為體重問題，罹患糖尿病、甲狀腺疾病和庫欣氏症候群（Cushing's syndrome），而且有心臟病發作的風險，所有疾病最終都導向了牠的死亡。

在生命的最後幾周，哥吉拉終於在曼谷一家動物醫院和主人團聚，主人天天都會來照顧牠，直到6日，牠在主人的懷裡，握著主人的手安詳離世，隨後已被火化，骨灰由主人帶回家。報導指出，牠病逝時只有6歲，然而，一般健康的獼猴正常壽命約落在20歲到30歲左右，顯然牠的短命與這些年的病態肥胖有關。