執政20年沒有遺憾！李顯龍含淚謝國人　親揭選5／15卸任原因

▲ 李顯龍卸任前接受採訪，說到激動處不禁紅了眼眶。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡總理李顯龍即將卸任，近日受訪透露選在5月15日交棒的原因，對全國老中青三代喊話時不禁紅了眼眶，至於如何評價他執政20年的表現，他僅稱自己沒有遺憾，評估就交給別人來做。

李顯龍卸任前接受當地媒體《8視界》（8world）採訪說明，既然已經準備交棒，就沒有理由再拖延，但考慮到要發表最後一次重要演說，認為最適當的場合就是五一勞動集會演講，2周後的15日再交棒剛剛好。

他對於交棒心情平淡，「拿得起放得下」，因為該做的都已經做了，且平穩交班非常不容易，是很多國家無法做到的。

當被問及有什麼話想留給老中青三代新加坡人，李顯龍首先感謝老年人的犧牲與付出，造就今日的新加坡，希望他們保持身體健康，從國家福利政策中獲益並安享晚年。

談及中年人時李顯龍忍不住眼眶泛紅，感謝這一代國人和他一起辛勤付出，走過許多艱難時刻，帶國家更上一層樓，儘管在下一段人生歷程中可能需要調整心理或適應新的工作環境，「不過不用擔心，我們會跟你走的」，語畢沉默近20秒平復情緒。

接著對於年輕一代，李顯龍認為他們前途無量，握有的資源、教育、機會和世界地位等條件都比父母或祖父母輩優越許多，希望年輕人能發揮長才，帶領新加坡前進新世界。

接近2小時的訪談最後，李顯龍為20年總理生涯做出總結，認為自己「沒有遺憾」，至於如何評價執政表現，他稱「成績讓人家去評估，不是我的責任」，但感謝國人的努力與支持，強調今日的新加坡是個「閃耀的小紅點」，這是共同努力的成果，國人為身為新加坡人而自豪，也令他感到安慰。