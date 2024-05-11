網紅R哥信義區撒錢！涉公共危險罪+社維法　警要他到案說明

記者邱中岳／台北報導

在社群軟體擁有16.1萬粉絲的網紅「Mr.R」又稱R哥，10日晚間2度在北市信義區發起「撒錢活動」，吸引約上千人到場瘋搶，險些引發推擠事件，警方獲悉後，在R哥第2度發錢時抵達現場，現場還拾獲玩具鈔票。信義警分局指出，已蒐集相關事證，將朝刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦。

Mr.R近日發文表示，10日晚間在信義區舉行2次，每次為期10分鐘的撒錢活動，「有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有再發100的。」活動也吸引大批民眾前往瘋搶，甚至傳出有民眾在過程中不慎跌倒，情況相當失控，被網友形容有如「梨泰院事件翻版」。

▲警方根據刑法以及社維法，將在近期通知撒錢R哥到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

事件發生之後，有網友也對此議論紛紛，幾乎都直指這樣的行為相當危險，如果有人不慎跌倒可能導致踩踏事件上演，而Mr.R事後透過Threads發文表示，「我不會為了發錢這行為道歉，誰要發我都支持，但是我會為了造成大家困擾推擠道歉，不知道這麼多人來，以後不會再這樣發給大家了，深感抱歉。」

有民眾更私下表示，這樣的行為根本就是在蹭流量，想要利用噱頭製造話題，進而讓粉絲能夠追蹤，但是如果因為一己之私演變成社會問題，這樣如果真的出事，網紅Mr.R又該如何負責，警員到場還拾獲玩具鈔票。

▲撒錢R哥2度在信義區撒錢遭警方制止，警方到場勸離還拾獲玩具鈔票。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方對此也表示，10日23時許獲報微風南山有人潮聚集，恐造成推擠危險之虞，經查林姓網紅於其個人社群軟體號召人群聚集之行為，警方到場後，考量民眾推擠，甚至有發生可能踩踏情形，為避免造成危害及維持現場秩序，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止。

信義警分局業已蒐集相關事證，朝向刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦，其中刑法第185條損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。 因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

另外根據《社會秩序維護法》第64條有左列各款行為之一者，處3日以下拘留或新台幣1.8萬元以下罰鍰： 一、意圖滋事，於公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，任意聚眾，有妨害公共秩序之虞，已受該管公務員解散命令，而不解散者，警方近期恐將通知其到案說明。