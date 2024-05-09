GG截肢！專家曝4種人最容易得「陰莖癌」　巴西每年600人被斷根

▲專家指出，有4種人最容易罹患陰莖癌。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

全球罹患陰莖癌的病例與死亡人數持續增加，專家也公開了4個容易罹患陰莖癌的原因，同時呼籲男性不要忽視陰莖的清潔與衛生。光是在巴西，2012年至2022年間就有2.1萬人罹患陰莖癌，其中死亡人數達4000人，每年甚至有600人因此面臨「斷根」手術。

根據BBC報導，一名來自巴西的退休男子喬若（João）2018年發現陰莖上長了不明的疣，於是決定就醫。然而就診多次後，所有醫生都說是因為包皮過長與藥物副作用導致。儘管他遵照醫囑服用藥物，但是症狀卻沒有緩解，甚至長出更多疣，對他的婚姻和性生活產生嚴重影響。

在長達5年的時間內，他四處求醫，甚至採樣檢查，都沒有人能夠治療，直到2023年，他被診斷罹患陰莖癌，而最終也被迫截掉部分生殖器。他直言，「這是一種難以開口的癌症，因為它可能會淪為笑柄。」

▲如果未能早期發現，陰莖癌患者恐需切除部分陰莖。（示意圖／記者李佳蓉攝）



雖然陰莖癌相較其他癌症十分罕見，但是全球各地的確診與死亡案例卻在持續增加，巴西更是陰莖癌發病率最高的國家之一。最新研究指出，巴西每10萬名男性就有2.1人罹患這種癌症。

根據巴西衛生部統計，2012年至2022年間有2.1萬名男性罹患陰莖癌，死亡人數達到4000人。而在過去的10年中，有6500人因為陰莖癌面臨「斷根手術」，平均每2天就有1人要進行陰莖切除手術。

陰莖癌的初期症狀包括出現不會自行癒合的腫塊、發出異味等。如果陰莖癌在早期被發現，那麼就能通過切除異常皮膚組織、放射治療和化療治癒。然而如果錯過黃金治療時機，患者可能需要進行部分或全部陰莖的切除手術，甚至需要切除其他生殖器官，例如睪丸。

專家表示，有部分原因可能會導致陰莖癌，包括包皮過長、吸菸以及不注重清潔衛生。除此之外， HPV感染也是主要因素之一。在某些情況下，HPV可能會導致口腔和陰莖癌，因此大規模的HPV疫苗接種非常重要。