愛犬性情大變！飼主PO文求助「只對我這樣」　網急勸她：快看醫生

▲女網友發現家中狗狗唯獨對自己表現異常，擔心地發文求助。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

外國一名女網友發文求助，家中寵物犬最近性情大變，包括異常黏人卻又不給摸，無緣無故發出哭聲等等，而且唯獨對她舉止怪異，在其他家人身邊卻一切正常。鄉民們認為，毛孩可能察覺到飼主健康亮起紅燈，紛紛勸說原PO盡速就醫。

女網友在論壇Reddit發文透露，大約2天前開始，狗狗突然表現怪異，「非常黏人，但當我去摸牠時卻又退縮。堅持跟我坐在一起，卻又無緣無故發出哭聲。表現得很想要玩，但當我過來玩的時候，又表現得就像我試圖傷害牠。每當牠能夠靠近我的臉，就會不斷舔拭我的嘴唇。」

女網友家裡人口眾多，但狗狗對其他家人的相處模式都沒有改變，唯獨對她行為異常，實在百思不得其解，「如果任何人有意見或經驗，我很想知道我能做些什麼。」

▲多項研究發現，狗狗能夠察覺到人類健康亮紅燈。（示意圖／達志影像）



一些網友認為，狗狗可能身體不適，才會影響行為表現，「狗狗似乎很痛苦，尤其牠不想被觸碰，快帶牠去看獸醫吧」、「我曾在獸醫診所工作，我看過寵物在過世前變得黏人的案例」、「妳的狗狗想要靠近妳，又害怕妳碰牠。牠想要獲得幫助，親吻妳是牠告訴妳的方式。」

不過，更多網友認為，狗狗發現女網友生病了，才會試圖引起注意，紛紛勸說原PO快去看醫生，「狗狗能夠感知到健康方面的問題」、「不論如何，堅持接受一次全面檢查吧……妳的狗狗很擔心」、「狗狗的嗅覺異常靈敏，我可能至少會去檢查糖尿病，這可能是牠舔妳的原因」、「牠們知道我們無法解釋的事情。」

鏡報報導，狗狗擁有強大嗅覺，能夠察覺到人體或體液中的病毒、細菌、生病造成的氣味變化，甚至是潛在的癌症跡象。一些研究發現，犬類能夠檢測癌症、糖尿病、猝睡症、癲癇、偏頭痛、帕金森症、新冠肺炎，因此網友的建議不無道理。