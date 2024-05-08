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男廢墟探險真撞鬼！驚見女腐屍「上身赤裸」　詭異死狀曝光

男探險廢墟真撞鬼！驚見女腐屍上身赤裸，死狀詭異。（示意圖，翻自X平台）

▲男探險廢墟真撞鬼！驚見女腐屍上身赤裸，死狀詭異。（示意圖，翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本一名20多歲男子，在本月6日深夜12點半左右，到富山縣高岡市港町伏木地區，前往一間廢墟探險，但沒想到真的遇到鬼，發現廢墟內有一具女性遺體，上半身赤裸，並呈現「坐姿往前傾」的詭異姿勢。

據日本《TBS》報導，這名男子當時到這棟廢墟「探訪」，卻意外發現一具女子遺體，女子上身赤裸，呈現坐在某物體上，身體往前傾的姿勢。男子看到後馬上打電話給朋友，之後報警處理。

男探險廢墟真撞鬼！驚見女腐屍上身赤裸　死狀詭異

▲男子當時到這棟廢墟「探訪」，卻意外發現一具女子遺體。（翻自itainews.com）

警方指出，這具女屍身長約160公分，被發現時上半身赤裸，下半身穿著牛仔褲，外表初步看起來無外傷。由於女子遺體已有腐敗跡象，因此女子的死亡時間有多久，仍有待進一步驗屍確認。此外，目前警方也正調查女子的身分。

男探險廢墟真撞鬼！驚見女腐屍上身赤裸　死狀詭異

▲據悉這棟廢墟大樓原本是一間企業所有的度假村。（翻自《TBS》）

另外報導也指出，這棟廢墟大樓原本是一間企業所有的度假村，但已廢棄許久不用。除此之外，也有不少網友好奇發現者的「探險之旅」，研判他可能是拍攝試膽或廢墟探險的YouTuber，還有網友說：「在黑夜之中探險廢墟，還看到女腐屍，真的蠻嚇人的！」


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