韓國考古史重大發現！　慶州新羅古墳挖出2千年前「中國青銅鏡」

▲南韓考古團隊在慶尚北道慶州市舍羅里古墳，挖掘出疑似從西漢傳來的青銅鏡。（圖／韓國文化財財團）

記者羅翊宬／編譯

南韓考古史今（8）日終於有重大發現！慶州市貴為南韓的「千年古都」，是朝鮮三國時代與統一新羅時代新羅國的都城所在地，只不過當地木槨墳卻挖出青銅鏡的遺骸、漆器、漆鞘鐵劍等，其中該青銅鏡並未在韓半島（朝鮮半島）其他地方有過出土紀錄，且該青銅鏡刻有漢字「承之可」，推測來自西漢。

根據《韓聯社》，韓國文化財財團8日表示，當地考古團隊在慶尚北道慶州市西面舍羅里124-2番地一帶針對2處石棺古墳、2處土壙墓進行挖掘，以調查青銅器時期和朝鮮三國時期的先祖們的生活遺跡，只不過團隊卻在石棺古墳中挖出青銅鏡碎片、木造漆器、漆鞘鐵劍。

▼南韓慶州所挖掘青銅鏡殘片的3D掃描、拓本，上頭刻有漢字「承之可」。（圖／韓國文化財團）

▲日本福岡縣飯塚市立岩遺址甕棺墓所出土的清白鏡，也被發現刻有漢字「承之可」。（圖／韓國文化財財團）

其中，青銅鏡被發現放置在被葬者的胸口處附近。考古團隊推測，該青銅鏡殘骸若經復原，其直徑可能達到17.5至18公分，從青銅鏡殘骸磨損的狀況推斷，該名被葬者可能持有該青銅鏡相當長一段時間。

考古團隊隊長李道賢（音譯）表示，「一般來說，青銅鏡是圓形的。但是在挖掘現場卻只發現這麼一塊青銅鏡殘片，過去（南韓）國內所挖出的青銅器中，並沒有如此案例。」

報導指出，該片青銅器殘骸刻有漢字「承之可」，恰巧與日本福岡縣飯塚市立岩遺址甕棺墓所出土的清白鏡類似，立岩遺址所出土的清白鏡也刻有漢字「承之可」，直徑為17公分，推測建造於中國西漢時期（西元前202年至西元8年）。

▼南韓慶尚北道慶州市西面舍羅里124-2番地石棺古墳。（圖／韓國文化財財團）

▲南韓慶尚北道慶州市西面舍羅里124-2番地石棺古墳還挖掘出漆器等其他遺物。（圖／韓國文化財財團）

韓國文化財財團表示，如今在慶州古墳當中挖掘出「史無前例」的青銅鏡，且經向專家諮詢後得知，該塊青銅鏡殘骸在造型和刻字等型態均與立岩遺址所出土的清白鏡類似，也因此推測該青銅鏡殘骸可能也是於西漢時期製造。

李道賢分析，「從歷史背景、遺物特點進行分析，推測可能是漢武帝於西元前108年出兵消滅衛滿朝鮮、並在故地設立樂浪郡（今平壤附近）等漢四郡後，從樂浪郡流入慶州。」

此外，該座慶州古墳還出土西元前一世紀的青銅鏡「星雲文鏡」一塊殘骸、漆器、其他青銅器等。

韓國文化財財團認為，此次的開挖成果能夠有助於學界分析新羅建國初期前後（約西元前100年），位於慶州一帶的統治集團，而該古墳距離慶州舍羅里130號墳墓只有400到500公尺，推測其建成時間還要早100年。據悉，舍羅里130號墳墓可能埋葬三國時代的某當地首長。