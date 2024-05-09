駐日美軍「持刀連搶沖繩2超商」　20歲海陸上兵供稱：生活費不足

▲美軍上兵一個月內涉嫌犯下兩起搶劫案，據供稱犯案動機是因為生活費不足。圖為駐日美軍位於沖繩的漢森基地。與本文無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本沖繩縣宜野灣市4月上旬曾發生兩起超商搶案，搶匪身分是沖繩當地的駐日美軍上兵。相隔不到一個月，這名美軍於5月8日再次遭警察逮捕，涉嫌罪名包含搶劫與非法闖入建築物，他曾向警方供認因為生活費不足才會犯案。

根據琉球新報、沖繩電視台報導，這名20歲美國海軍陸戰隊上等兵托雷斯（アンドリュー・トーレス）隸屬於宜野灣市的美國普天間航空基地，他曾在4月3日深夜11時55分闖入當地一家便利商店，用隨身攜帶的15公分長刀具，威脅10多歲的打工店員，得手約13萬日圓（約新台幣2.7萬元）現金。

警方在追查的同時，4月18日他再次持刀試圖洗劫超商，不過這次未能得逞，遭到警方依搶劫未遂罪嫌逮捕。沖繩縣警表示，已在普天間基地內的相關地點找到一部分搶劫來的贓款以及犯案用的刀具，當時他向警方供稱自己是因為生活費上有困難才會去搶超商。

如今，托雷斯在5月8日再次遭警方逮捕，涉犯罪名為搶劫與非法入侵建築物。警方正在調查中，但據信他已經承認了相關嫌疑。