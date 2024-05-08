變態女老師涉性侵2男學生　「瘋狂愛愛30次」發現自己懷孕！

▲英國女老師性侵兩名15歲與16歲男學生後懷上身孕。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國曼徹斯特刑事法庭近日對30歲女教師涉嫌性侵2名男學生的案件進行審理。陪審團得知，被告涉嫌以昂貴禮物利誘15歲少年和她發生2次性關係，但她在獲得保釋後等待審理期間，又與另一名16歲少年發生30次性關係，最終懷孕。

根據英媒BBC、太陽報報導，30歲女數學老師喬恩絲（Rebecca Joynes）被指控性侵一名15歲男學生，在此之前喬恩絲買了一條奢侈品牌Gucci價值345英鎊（約新台幣1萬3900元）的皮帶給他，隨後兩人在喬恩絲位於大曼徹斯特的公寓發生性關係。當天少年向母親撒謊說自己在朋友家過夜，後續還發生了第2次性行為。

喬恩絲因為第一起性侵案被逮捕後，遭到學校停職，但她否認與少年發生性關係。後來，喬恩絲獲得保釋，但條件是她不得在無人監督的情況下與任何未滿18歲的未成年人接觸。

然而，法庭陪審團近日開庭被告知，喬恩絲被保釋後又與第二名16歲男學生發生性關係，而且次數多達30次，最終懷上身孕並將一件寫著「我愛爸爸」的嬰兒連身服贈送給少年。

檢方指控，第二名16歲少年早在他15歲時就曾經去過喬恩絲的公寓，而且彼此曾有接吻的親密行為，不過喬恩絲堅稱，這次她是等到對方年滿16歲之後才開始發生性關係。

由於已經懷孕，喬恩絲無法否認她與第二名少年發生性關係的事實，而且據稱她之前還向少年宣稱，自己礙於身體健康因素不會懷孕。結果，當少年得知女老師懷了他的孩子之後，心情震撼無法接受，他並不想要小孩，少年最終選擇向父親坦白一切。

報導補充，學校後來已經在2022年7月正式將喬恩絲解雇。據悉，她否認了一共6項性侵相關指控，但為期2周的法庭審判目前仍在進行中。