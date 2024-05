英機場大亂旅客塞爆！邊境系統全國性故障　驗護照「電子門」停擺

▲英國5月7日發生影響護照檢查的全國性技術問題後,倫敦希思洛機場出現擁擠的排隊人潮。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

英國7日各地至少9座機場交通大亂,原因似乎與邊境系統故障有關,機場已湧現排隊人潮。部分機場當局透露是檢查護照的電子閘門出現問題,首都倫敦主要的國際機場希斯洛機場(Heathrow Airport)的發言人則表示,內政部邊境部隊(Border Force)系統出現全國性問題。

根據英國天空新聞報導,倫敦史坦斯特機場(Stansted Airport)與蓋特威克機場(Gatwick Airport)都表示,混亂情況與護照檢查處的電子門發生的問題有關。希斯洛機場稱,邊境部隊目前正經歷全國性問題。曼徹斯特機場(Manchester Airport)則證實,英國邊境系統已故障停擺。

▲旅客拍攝倫敦蓋特威克機場大排長龍的情景。(圖/翻攝自X/@rxsiebo)

布里斯托機場(Bristol Airport)在社群媒體X上發文證實受到影響,警示乘客目前機場的電子閘門無法使用,「等待時間可能會比平時更久」。旗下經營亞伯丁(Aberdeen)、格拉斯哥(Glasgow)和南安普頓(Southampton)等3座機場的機場營運公司AGS Airports發言人也向天空新聞表示,公司受到了英國邊境系統全國性停擺的影響。

Seems to be a UK nationwide airport system crash. No e gates working. This is the current queue in Gatwick airport with lots of children and no water #welcometotheuk pic.twitter.com/ckT21gJYXx

蓋特威克機場的一名乘客在X上發布旅客大排長龍的影片並表示,「有很多小孩,卻沒有水喝」,據報導,該座機場排隊時間長達1個多小時。希斯洛機場的一名旅客也說,他們已經排隊排了1小時,而且隊伍規模「越來越大」。另一名乘客受訪時稱,自己已在希斯洛機場等了3小時。

Long queues at Heathrow airport where passengers are being held at arrivals for a system failure. Been here already 1hour and the queue is only getting bigger. No communication given to anyone on what is the timeframe to sort this out. #welcomeback #heathrow #london #england pic.twitter.com/1BR71tetJh