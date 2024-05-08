英機場大亂旅客塞爆！邊境系統全國性故障　驗護照「電子門」停擺

▲英國5月7日發生影響護照檢查的全國性技術問題後，倫敦希思洛機場出現擁擠的排隊人潮。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國7日各地至少9座機場交通大亂，原因似乎與邊境系統故障有關，機場已湧現排隊人潮。部分機場當局透露是檢查護照的電子閘門出現問題，首都倫敦主要的國際機場希斯洛機場（Heathrow Airport）的發言人則表示，內政部邊境部隊（Border Force）系統出現全國性問題。

根據英國天空新聞報導，倫敦史坦斯特機場（Stansted Airport）與蓋特威克機場（Gatwick Airport）都表示，混亂情況與護照檢查處的電子門發生的問題有關。希斯洛機場稱，邊境部隊目前正經歷全國性問題。曼徹斯特機場（Manchester Airport）則證實，英國邊境系統已故障停擺。

▲旅客拍攝倫敦蓋特威克機場大排長龍的情景。（圖／翻攝自X／@rxsiebo）

布里斯托機場（Bristol Airport）在社群媒體X上發文證實受到影響，警示乘客目前機場的電子閘門無法使用，「等待時間可能會比平時更久」。旗下經營亞伯丁（Aberdeen）、格拉斯哥（Glasgow）和南安普頓（Southampton）等3座機場的機場營運公司AGS Airports發言人也向天空新聞表示，公司受到了英國邊境系統全國性停擺的影響。

Seems to be a UK nationwide airport system crash. No e gates working. This is the current queue in Gatwick airport with lots of children and no water #welcometotheuk pic.twitter.com/ckT21gJYXx — Rosie (@rxsiebo) May 7, 2024

蓋特威克機場的一名乘客在X上發布旅客大排長龍的影片並表示，「有很多小孩，卻沒有水喝」，據報導，該座機場排隊時間長達1個多小時。希斯洛機場的一名旅客也說，他們已經排隊排了1小時，而且隊伍規模「越來越大」。另一名乘客受訪時稱，自己已在希斯洛機場等了3小時。

Long queues at Heathrow airport where passengers are being held at arrivals for a system failure. Been here already 1hour and the queue is only getting bigger. No communication given to anyone on what is the timeframe to sort this out. #welcomeback #heathrow #london #england pic.twitter.com/1BR71tetJh — A N D Y (@A_N_D_Y_3) May 7, 2024

事實上，這並非英國邊境系統第一次故障。距今大約一年前的2023年5月，機場電子門也出現類似問題，當時花費了1天時間排除故障，自動檢查護照的機器停止運作後，機場官員不得不以人工方式檢查旅客護照。

另外，2023年8月英國的空中交通管制系統也出現技術性問題，導致空中交通服務中斷數小時，當時也曾造成機場大亂。