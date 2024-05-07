日本6400間超商「取消24小時營業」原因曝！　北海道占87％

▲日本6家主要的連鎖便利超商中，約有6400間門市已終止24小時營業。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本6家主要的連鎖便利超商中，約有6400間門市已終止24小時營業，約占全體店舖數的1成以上。主要原因是人力短缺、夜間需求下滑等社會變化，商家不得不進行調整。

根據《共同社》報導，今年5月正好是日本連鎖便利超商的50週年紀念，不過對於以24小時服務為特色的超商，往後可能必須做出改變。根據統計，日本6大便利超商在全日本共有5萬5500間店鋪，由於面對人力短缺與夜間需求下滑等問題，約有6400間已縮短營業時間，終止24小時營業。

今年4月的調查結果顯示，除了「每日山崎」（デイリーヤマザキ）以外，其他6家主要超商都已經針對營業時間進行調整。日本最大的便利商店7-11表示，為了滿足加盟店的需求，2020年度縮短營業時間的門市數量比前一年增加了200多家；另一家連鎖超商LAWSON則有100多間門市縮短營業時間。

在北海道市場佔有領先地位的Seicomart，也因為人力短缺，縮短營業時間的店鋪比例高達87％，這也反映出日本便利商店業者面臨的嚴重人力問題。其餘如7-11、LAWSON、FamilyMart的比例約為8％至10％。

報導指出，各大連鎖超商為了解決人力不足的問題，都在積極推行自助結帳系統等措施，但仍需尋找更靈活的方式來改善員工的工作模式。