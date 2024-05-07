拍攝影片要3歲兒「和爸爸說再見」　女下秒射殺兒子再自轟身亡

▲女子狠心殺害3歲兒子。（圖／翻攝自Bexar County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國德州32歲女子克里格(Savannah Kriger)在即將舉行親權聽證會前一天，帶著3歲兒子凱登(Kaiden)拍攝影片，在鏡頭前要兒子和前夫說再見後，突然把兒子射殺然後自轟。

比爾郡(Bexar)警方表示，克里格3月18日下午下班後，趁前夫上班時闖入對方家中，毀壞對方家中物品後去托兒所接3歲兒子凱登回家，拍攝影片與瘋狂傳訊騷擾前夫，並且開槍射殺兒子再自轟。

警官薩拉查(Javier Salazar)表示，他們在克里格的婚紗照上面發現彈孔，「我們相信她應該是朝自己的婚紗照開了2槍」，而傳給前夫的多則騷擾訊息中，除了威脅前夫之後將會變得一無所有，還要兒子和前夫「說再見」。

事件發生19小時後，警方19日在公園水溝中找到克里格與3歲兒的遺體，驗屍後發現2人的死於槍傷，近來裁定克里格的死因是自殺、凱登的死因則是他殺。由於19日原定要舉行兒子的監護權聽證會，警方認為克里格應該是擔心會失去親權才會犯案。

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