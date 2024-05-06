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男過海關檢查「下體突然詭異蠕動」　機場人員驚：褲子藏一袋蛇

男過海關檢查「下體突然詭異蠕動」　機場人員驚：褲子藏一袋蛇。（圖／翻攝自X／TSA_Gulf）

▲男子褲子中藏蛇。（圖／翻攝自X／TSA_Gulf）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子在邁阿密機場過海關時，藏在褲子中的東西讓海關人員感到奇怪，沒想到拿出後竟然發現一袋蛇，照片曝光在網路後爆紅。

美國運輸安全管理局近來在社群平台X（原名推特）上發文，4月26日他們在邁阿密機場檢查時，意外發現一名男子褲子中藏著一袋蛇。發言人表示，「檢查時，男子的下體附近偵測到異狀，所以進行搜身檢查」。

從照片中可看到，男子拿出藏在褲子中的迷彩太陽眼鏡收納袋，沒想到打開裡面有2條粉色小蛇。美國運輸安全管理局發現小蛇後，立即通報美國海關與環境保護局、邁阿密戴德警局協助處理。

照片曝光後引發網友討論，許多網友笑稱，「也許男子是想翻拍電影《飛機上有蛇》」、「又是佛州男」、「《飛機上有蛇》差點成真」。目前小蛇已被交給佛州魚類和野生動物保護委員會安置。

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