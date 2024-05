男過海關檢查「下體突然詭異蠕動」　機場人員驚：褲子藏一袋蛇

▲男子褲子中藏蛇。(圖/翻攝自X/TSA_Gulf)

記者李振慧/綜合報導

美國一名男子在邁阿密機場過海關時,藏在褲子中的東西讓海關人員感到奇怪,沒想到拿出後竟然發現一袋蛇,照片曝光在網路後爆紅。

美國運輸安全管理局近來在社群平台X(原名推特)上發文,4月26日他們在邁阿密機場檢查時,意外發現一名男子褲子中藏著一袋蛇。發言人表示,「檢查時,男子的下體附近偵測到異狀,所以進行搜身檢查」。

Officers at @iflymia detected this bag of snakes hidden in a passenger’s pants at a checkpoint on Fri, April 26. @TSA called our @CBPSoutheast and Miami-Dade Police partners in to assist, and the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. pic.twitter.com/CggJob8IT8