特斯拉軟體更新出狀況　女駕駛受困「46度高溫車內」40分鐘崩潰

▲女子被困在特斯拉上。（圖／翻攝自TikTok／brianna__janel）

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子賈內爾(Brianna Janel)在停車場更新特斯拉系統時，原本預計24分鐘就會更新完成卻發生異狀，導致她在46度高溫的車上受困長達40分鐘，因為無法搖下車窗差點悶死。

居住在加州的女子賈內爾，上月在科斯塔梅薩市(Costa Mesa)被困在特斯拉車上長達40分鐘，她將故事分享到TikTok後爆紅，影片獲得380多萬點閱。她在影片中表示，當時她把車停在速食店停車場，等餐點時想說順便更新特斯拉，沒想到因此受困。

賈內爾表示，「軟體預計時間只要24分鐘，所以我才更新，結果我被困在車上、滿身是汗，車內溫度約為40多度，我現在真的很害怕，擔心我會不會缺氧」，雖然她知道遇到緊急狀況時，特斯拉有緊急強制開門裝置，但她因為怕把車弄壞，所以不敢強行開門開窗。

賈內爾受困40分鐘後終於能下車，順利取回訂餐並且享受冷氣，滿身大汗的她表示，她成為特斯拉車主已經6年，以前從來沒有發生過類似事件，拍片提醒網友「當你人坐在車裡時，千萬不要更新軟體」。