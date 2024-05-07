高空滑索出意外！女突然「滑出安全帶」　40公尺高處墜落身亡

▲警方正在調查女子身亡原因。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

義大利41歲女子穆塔希爾(Ghizlane Moutahir)近來在倫巴底(Lombardy)當地山谷體驗高空滑索，當她在高空中快要抵達終點時，身上安全帶突然鬆脫，導致她從40公尺高處墜地身亡。

事件5日中午12時40分左右發生在義大利北部的比托(Bitto)山谷，41歲女子穆塔希爾與2名姪女一起參加Fly Emotion高空滑索活動，該滑索設施高達230公尺，速度可達每小時120公里，然而當她快抵達終點時突然發生事故。

目擊者表示，穆塔希爾快滑到終點時突然停在半空中，發現她在空中掙扎，後來以直立方式墜落，而非俯臥姿勢。警方表示，當滑索裝置快到終點時，穆塔希爾突然掙扎了起來，疑似因為這樣導致她從安全裝置中掉出墜落。





▲女從高空滑索安全裝置墜落。（示意圖／達志影像）

警消人員接到報案後雖然立即趕到現場，然而找到穆塔希爾時發現她已經死亡，警方目前已調閱2名姪女所拍攝的影片，正在調查事故發生原因，「她當時在空中掙扎有可能是因為害怕，也有可能是疾病引發，我們正在等待驗屍結果」。

穆塔希爾和丈夫結婚長達9年，事發當天丈夫因為牙痛沒有參加，第一時間接獲通知時還以為妻子只是不小心受傷，沒想到天人永隔，「我應該要陪在她身邊的」。Fly Emotion公司執行長Matteo Sanguineti對事件表達震驚，強調公司會全力配合司法單位調查。