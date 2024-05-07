波音員工涉偽造「787夢幻客機」檢測紀錄　美FAA徹查

▲波音員工沒有落實787夢幻客機的檢查，並偽造檢測紀錄，圖為波音787。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國波音公司（Boeing）自年初發生737 MAX 9客機艙門掉落後頻傳飛安疑慮， 近日又傳出員工沒有落實對787夢幻客機（787 Dreamliners）的檢查，並偽造了飛機的檢測紀錄，美國聯邦航空總署（FAA）已展開調查。

路透社報導，FAA於6日表示，波音公司4月份主動向監管機關披露，稱公司員工沒有執行必要檢查，即確認787夢幻客機機翼與機身連接處是否充分黏合，並在沒有落實的情況下偽造工作紀錄。FAA正在調查波音公司是否完成檢查，以及確認員工偽造檢驗紀錄的事實。與此同時，波音公司正在重新檢驗仍在產線的所有787客機，並針對服役中的飛機制定相關應對措施。

787客機項目負責人史托克（Scott Stocker）告訴CNN，一名員工向公司舉報問題後，公司迅速審查此事，發現有幾個人沒有執行所需測試，就將該工作標記為已完成，他們一獲報便立即向監管機構通報該狀況，並正與多名團隊成員採取迅速而嚴肅的糾正行動，而工程團隊評估後認為這件事「不會立即造成飛安問題」。

此前，在波音工作10多年的薩利普（Sam Salehpour）今年1月向FAA舉報，波音777和787夢幻客機在製造時有缺陷，可能縮短飛機壽命，甚至替飛行帶來巨大風險。波音官方4月回應稱，對公司飛機品質及安全性充滿信心，關於波音787存有結構缺陷的說法並不正確。