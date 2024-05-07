俄總統普丁今宣誓就職　美國歐洲多國抵制不出席

▲俄羅斯總統普丁3月在總統大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯總統普丁新6年任期就職典禮將於7日登場，美國和大多數歐盟國家將抵制參加普丁的就任儀式，不過法國和歐盟部分國家仍會派代表出席。

普丁在3月的總統選舉中以87%支持率獲得壓倒性勝利，再度贏得6年任期，而他的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2月16日在獄中猝逝，被外界懷疑死因並不單純，西方政府紛紛譴責此次連任不公平、不民主。

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼的葬禮。（圖／路透）

路透社報導，烏克蘭外交部在聲明中指出，沒有任何法律依據顯示普丁為俄羅斯民選產生的合法總統，宣誓就職儀式試圖為「一個將俄羅斯聯邦變為侵略國、獨裁政權的終生掌權者」營造一種合法的假象。烏克蘭敦促其他國家、國際組織不要承認俄國的總統選舉結果，及普丁就職的合法性。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）6日表示，美國不會派代表參加普丁就職典禮，但承認普丁的總統身分，「我們當然不認為選舉是自由且公平的，但他是俄羅斯總統，且將繼續擔任這一職務。」

歐盟發言人表示，歐盟駐俄羅斯大使將不會出席儀式，英國、德國和加拿大也表示將缺席。一名歐洲外交官指出，20個歐盟成員國將抵制這項活動，不過預計有7個成員國將派遣代表，包括法國、匈牙利和斯洛伐克等。