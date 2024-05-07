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駐韓美軍赴海參崴「私會女友」被抓了　俄羅斯控偷竊

▲▼白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。（圖／路透社）

▲白宮國家安全會議發言人柯比指出，美方獲悉此案。（圖／路透社）

實習記者任庭儀／編譯

美國軍方證實，一名美軍士兵因涉嫌盜竊婦女在俄羅斯被拘捕，美國駐俄羅斯領事館已介入提供協助。

綜合BBC、CBS NEWS報導，美國陸軍聲明指出，駐韓美軍布萊克（Gordon Black）在海參崴（Vladivostok）因涉嫌盜竊一名婦女，2日遭俄羅斯當局拘留。俄國根據《維也納領事關係公約》向美國國務院通報此事，國務院正在為布萊克提供適當領事協助。

美國高級國防官員指出，布萊克完成在韓國的駐紮任務，準備調回德州卡瓦佐斯堡（Fort Cavazos）， 前往俄羅斯非公務行程。布萊克的母親瓊斯（Melody Jones）表示，兒子前往海參崴探望俄羅斯女友，被拘留時已在當地待了2周，她很擔心布萊克在俄羅斯被虐待。

布萊克是俄羅斯拘留的多名美國公民之一，前海軍陸戰隊惠蘭（Paul Whelan）於2018年遭控間諜罪被捕，去年3月《華爾街日報》（WSJ）記者格甚科維奇（Evan Gershkovich）也因同樣原因被監禁，兩人目前被關押在獄等待審判。

這次拘捕可能進一步加劇美俄緊張局勢，華府指控莫斯科將美國公民當作討價還價的籌碼。美國國務院在旅行指南中，警告美國人不要前往俄羅斯，並呼籲在那裡的美國公民立即離開，因為「俄羅斯安全官員會挑選美國公民拘留」。

 
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