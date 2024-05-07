美教堂槍擊「意外卡彈」　牧師幸運逃死！槍手被逮：上帝要我幹的

記者張寧倢／編譯

美國賓州一名男子在教堂進行禮拜時，突然衝到佈道台前，試圖槍擊牧師，但在最緊張一瞬間卻因為槍械故障卡彈而未能開火。一名信徒率先上前撂倒槍手，眾人再合力將他制伏。據當地警方表示，槍手事後聲稱是「上帝要他這麼做的」（God told him to do it）。牧師則感謝上帝出手干預，讓他活了下來。

根據美聯社報導，這起騷亂事件發生在北布拉多克（North Braddock）的一所教堂，當時眾人正在參加禮拜，而且教會還同步進行了網路直播。警方表示，26歲男子波萊特（Bernard J. Polite）5日下午1時剛過，他就進入教堂並在牧師格爾曼（Glenn Germany）講道時，走到台前掏出手槍並扣下扳機。

▲美國賓州牧師差點被槍殺，但危急時刻槍手的槍枝突然卡彈。（示意圖／CFP）

格爾曼牧師向美媒WTAE-TV表示，波萊特對他微笑並與他眼神交會，然後才突然拿槍指著他。格爾曼牧師見狀立即蹲下找掩護，另一名男性教友趁著槍枝卡彈的時候從後方撲倒了波萊特。隨後在多人合力之下，波萊特很快就被壓制，手槍也被教友奪去，直到州警抵達現場。

根據法庭文件，波萊特宣稱，是「上帝要我這麼做的」，他原本的計畫是要射殺格爾曼，然後「等著被逮捕」，進監獄讓腦袋清醒一下。另外，波萊特前往教堂犯案前曾短暫停留一處民宅，警方在屋內發現了一具生前遭槍擊的遺體，現已確認身分是一名叫作德里克·波萊特（Derek Polite）的56歲男子，但警方並未說明死者是否與槍手波萊特有關。

波萊特目前面臨多項指控，包含加重襲擊和蓄意謀殺等罪名，目前被暫押獄中，未獲保釋。

教堂人員表示，波萊特並非他們熟悉的教友。法庭文件顯示，波萊特自稱聽到教堂傳出的音樂後漫步而來。逃過死劫的格爾曼牧師則說，「我非常感激，我能在今天早上醒來，然後來到這裡。事情本可能朝著反方向發展，但上帝干預了，我對祂感到由衷感激。」