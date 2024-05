美教堂槍擊「意外卡彈」　牧師幸運逃死！槍手被逮：上帝要我幹的

記者張寧倢/編譯

美國賓州一名男子在教堂進行禮拜時,突然衝到佈道台前,試圖槍擊牧師,但在最緊張一瞬間卻因為槍械故障卡彈而未能開火。一名信徒率先上前撂倒槍手,眾人再合力將他制伏。據當地警方表示,槍手事後聲稱是「上帝要他這麼做的」(God told him to do it)。牧師則感謝上帝出手干預,讓他活了下來。

根據美聯社報導,這起騷亂事件發生在北布拉多克(North Braddock)的一所教堂,當時眾人正在參加禮拜,而且教會還同步進行了網路直播。警方表示,26歲男子波萊特(Bernard J. Polite)5日下午1時剛過,他就進入教堂並在牧師格爾曼(Glenn Germany)講道時,走到台前掏出手槍並扣下扳機。

▲美國賓州牧師差點被槍殺,但危急時刻槍手的槍枝突然卡彈。(示意圖/CFP)

格爾曼牧師向美媒WTAE-TV表示,波萊特對他微笑並與他眼神交會,然後才突然拿槍指著他。格爾曼牧師見狀立即蹲下找掩護,另一名男性教友趁著槍枝卡彈的時候從後方撲倒了波萊特。隨後在多人合力之下,波萊特很快就被壓制,手槍也被教友奪去,直到州警抵達現場。

根據法庭文件,波萊特宣稱,是「上帝要我這麼做的」,他原本的計畫是要射殺格爾曼,然後「等著被逮捕」,進監獄讓腦袋清醒一下。另外,波萊特前往教堂犯案前曾短暫停留一處民宅,警方在屋內發現了一具生前遭槍擊的遺體,現已確認身分是一名叫作德里克·波萊特(Derek Polite)的56歲男子,但警方並未說明死者是否與槍手波萊特有關。

波萊特目前面臨多項指控,包含加重襲擊和蓄意謀殺等罪名,目前被暫押獄中,未獲保釋。

教堂人員表示,波萊特並非他們熟悉的教友。法庭文件顯示,波萊特自稱聽到教堂傳出的音樂後漫步而來。逃過死劫的格爾曼牧師則說,「我非常感激,我能在今天早上醒來,然後來到這裡。事情本可能朝著反方向發展,但上帝干預了,我對祂感到由衷感激。」