被害慘！借「好市多會員卡」給陸客　美國男子衰被當詐欺犯逮捕

▲美式賣場好市多（Costco）以會員制度提供較低廉價格，但美國一名男子好心出借會員卡卻遭冒名圖利。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州一名華裔男子4月無預警遭警方登門依詐欺等罪嫌將他逮捕。一頭霧水的他後來才知道，原來是一年前他在好市多（Costco）排隊結帳時，出於同胞情誼，好心將會員卡借給陌生的中國遊客，結果對方拿著假冒的Apple Watch申請退貨，警方才會查到他身上。

根據星島日報報導，住在蒙特雷公園市（Monterey Park）的楊姓男子遭好市多指控他拿仿冒品退貨，警方4月持搜索令登門搜查他的住處，並依詐欺、盜竊、仿冒等3宗罪名將他逮捕。由於楊男不曾購買Apple Watch，他起初百思不得其解，後來才想起，自己曾在一年前將會員卡借給陌生人。

報導稱，楊男表示他那時在好市多排隊結帳，身後有一名自稱來自中國的陌生遊客想向他借會員卡結帳，楊男念在同胞情誼，出於好意，便出借了自己的會員卡並且讓收銀員分開列印了2張收據，對方事後再以現金支付給他，而當時對方購買的商品就是Apple Watch。

雖然楊男質疑好市多退貨程序不夠嚴謹，在對方未出示會員卡的情況下就同意辦理退貨，但他仍然遭到檢方起訴，還繳納了保釋金才獲得交保。

楊男的律師鄧洪指出，過去也曾發生類似案件，提醒民眾不要輕易向他人出借會員卡，尤其遇到素未謀面的陌生人更應提高警覺，萬一對方觸法，消費紀錄都會顯示為會員卡持有者的名義，輕則可能被好市多列入黑名單，重則捲入稅務或詐欺官司。