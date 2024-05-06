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表演太嗨樂團主唱突跳下舞台　「24歲女歌迷被砸中」當場斷脖

表演太嗨樂團主唱跳下舞台　「24歲女歌迷被砸中」斷脖重傷送醫。 （合成圖／翻攝自Reddit與Instagram）

▲女子看演唱會，意外被砸傷。（合成圖／翻攝自Reddit與Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國24歲女子皮奇(Bird Piche)近來欣賞澳洲搖滾樂團Trophy Eyes表演時，主唱表演一半太嗨突然跳下舞台，沒想到意外壓在她身上，導致她脖子骨折、脊髓嚴重受傷。

24歲女子皮奇4月30日在紐約州水牛城當地表演場Mohawk Place欣賞演唱會時，表演樂團Trophy Eyes 主唱弗洛雷尼(John Floreani)在第一首表演歌曲快結束時，突然嗨跳下舞台，想要和台下觀眾進行人群衝浪互動，沒想到意外壓傷皮奇。

事件造成皮奇嚴重脊髓受傷，樂團也立即暫停表演，後來弗洛雷尼與皮奇的親友一起陪同她前往醫院。目擊者在網路上表示，「觀眾群中有一名女子受重傷，我一看到她的樣子就立即離開了，聽說救護車抵達後，演出也跟著取消」。

皮奇的親友接受媒體採訪表示，「她的脖子肯定斷了，接受手術後，如今手臂漸漸恢復知覺可以活動手指，雖然還是不太能做出比較精細的手部動作，不過醫生說這是手術和麻醉後的正常現象」。

Trophy Eyes樂團對外發表聲明，所有團員對於這起事件感到震驚與心碎，他們希望能夠幫助皮奇度過這段困難的時期。皮奇親友也在GoFundMe網站發起募款活動，活動一上線後，Trophy Eyes樂團立即捐出5,000美元（約台幣16萬元），目前募款金額已累積至44,096美元（約台幣142萬元），所有款項都將用於支付皮奇治療與未來生活所需費用。

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