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哈瑪斯同意停火　白宮：敦促以色列勿發動「大規模軍事行動」

▲▼美國總統拜登訪問以色列。（圖／路透）

▲在哈瑪斯同意協議前，拜登曾和納坦雅胡進行30分鐘的會談。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列拒絕哈瑪斯同意的停火協議後，向加薩走廊南部城市拉法發動攻擊。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，目前正在審查哈瑪斯同意的停火協議，同時敦促以色列不要對拉法發動大規模軍事攻擊；他還提到，哈瑪斯同意協議前，美國總統拜登曾與以色列總理納坦雅胡進行通話。

根據CNN、路透社報導，柯比6日向記者表示，現在正處於談判關鍵階段，美方正在審查哈瑪斯同意的停火協議，同時敦促以色列不要對拉法發動大規模軍事攻擊。

▲▼白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。（圖／路透社）

▲白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）。（圖／路透社）

柯比指出美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）正在就哈瑪斯的回應進行討論，拒絕提供一切細節，「我們想把這些人質救出來，我們想停火持續6周，我們想增加人道主義救援，若達成協議絕對是最好的結果。」

柯比提到，在哈瑪斯同意協議前，拜登曾和納坦雅胡進行30分鐘的會談，並強調這並非施壓電話，「拜登向納坦雅胡重申了他明確的立場，即是美國不支持在拉法的地面行動，在以色列知道如何保護那裡數十萬巴勒斯坦平民前，不應該繼續實施入侵計畫。」

美方匿名官員向《路透社》表示，儘管美國相當關切以色列對拉法的襲擊，但並不認為這是一次重大的軍事行動，「美國的重點是阻止對拉法人口稠密區的重大軍事行，以色列似乎並沒有這樣做。」

►停火協議破局！　以色列將在數小時內「占領拉法」
►無視哈瑪斯接受停火　以色列打擊拉法市東部區域
►以色列稱哈瑪斯同意協議「只是詭計」　卡達：7日恢復談判

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