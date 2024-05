以色列稱哈瑪斯同意協議「只是詭計」　卡達：7日恢復談判

▲以色列對加薩走廊南部城市拉法發動攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列與哈瑪斯停火協議破局後,卡達外交部表示,談判將於7日繼續在埃及開羅舉行。與此同時,以色列官員指出,哈瑪斯同意協議的聲明是一場「詭計」,目的是讓以色列看起來像是拒絕協議的一方。

根據CNN、路透社報導,卡達外交部表示,以色列與哈瑪斯的停火談判7日將繼續在開羅舉行。卡達外交部發言人安薩里(Majed Al-Ansari)7日凌晨在聲明中指出,哈瑪斯對一項「可稱之為積極」的協議做出回應後,雙方將繼續進行談判,「卡達希望會達成最終協議,在加薩走廊立即永久停火、交換囚犯和人質,並持續向加薩走廊提供人道主義援助」

約旦外交部長薩法迪(Ayman Safadi)則說,雙方在釋放人質和實現停火上都付出了巨大努力,「如果納坦雅胡真的想達成協議,他會認真地談判,但相反的,他選擇轟炸拉法破壞協議。」

Tremendous effort has been made to produce an exchange deal that’ll release hostages & realize a ceasefire. Hamas has put out an offer. If Netanyahu genuinely wants a deal, he will negotiate the offer in earnest. Instead, he is jeopardizing the deal by bombing Rafah.