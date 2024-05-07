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以色列稱哈瑪斯同意協議「只是詭計」　卡達：7日恢復談判

▲▼以色列對加薩走廊南部城市拉法發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列對加薩走廊南部城市拉法發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯停火協議破局後，卡達外交部表示，談判將於7日繼續在埃及開羅舉行。與此同時，以色列官員指出，哈瑪斯同意協議的聲明是一場「詭計」，目的是讓以色列看起來像是拒絕協議的一方。

根據CNN、路透社報導，卡達外交部表示，以色列與哈瑪斯的停火談判7日將繼續在開羅舉行。卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）7日凌晨在聲明中指出，哈瑪斯對一項「可稱之為積極」的協議做出回應後，雙方將繼續進行談判，「卡達希望會達成最終協議，在加薩走廊立即永久停火、交換囚犯和人質，並持續向加薩走廊提供人道主義援助」

約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）則說，雙方在釋放人質和實現停火上都付出了巨大努力，「如果納坦雅胡真的想達成協議，他會認真地談判，但相反的，他選擇轟炸拉法破壞協議。」

以色列總理辦公室6日晚間指出，戰時內閣一致同意向拉法發動攻擊，目的是為了向哈瑪斯施加軍事壓力，讓釋放人質、實現其他戰爭目標能取得進展，「哈瑪斯的最新提議遠不及以色列的基本要求。」

以色列指出，目前已派出團隊前往進行談判，希望盡可能達成以方能接受的協議。此外，以色列匿名政府官員表示，哈瑪斯同意協議的聲明是一場「詭計」，目的是讓以色列看起來像是拒絕協議的一方，哈瑪斯所接受的提議，是埃及所提出的軟化版，其中的結論會對以色列造成深遠影響。

不過，據一名了解會議狀況的官員表示，哈瑪斯接受的提議實際上與以色列在4月底提出的大抵相同；另一名熟知情況的美國官員也說，以色列總理納坦雅胡和戰時內閣「似乎沒有誠心誠意地進入最新階段的談判。」

►停火協議破局！　以色列將在數小時內「占領拉法」
►無視哈瑪斯接受停火　以色列打擊拉法市東部區域

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