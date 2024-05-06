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91cm鋼條從下體插入頂到肺！變「人肉烤串」貫穿全身　男奇蹟存活

91公分鋼條從下體插入頂到肺！變「人肉烤串」貫穿全身，他奇蹟存活。（翻自sciencedirect.com）

▲91公分鋼條從下體插入頂到肺！變「人肉烤串」貫穿全身，他奇蹟存活。（翻自sciencedirect.com）

圖文／鏡週刊

巴西一個醫學團隊在最新一期《國際外科手術病例報告期刊》（International Journal of Surgery Case Reports）刊登一個奇特的病例，一名57歲男子被一條長約91公分的鋼條，從下體插入並貫穿全身，頂到肺部靠近橫膈膜的部位，但男子竟然奇蹟似地生還，而且術後復原狀況良好。

報導指出，這名男子被一條長約91公分的鋼條，從下體插入後貫穿全身，頂到橫膈膜與肺部附近部位，肝臟遭到穿刺，但閃過心臟。隨後男子被送醫急救，當他送到「Complexo Hospitalar do Trabalhador」醫院時，醫師初步檢查卻發現，男子的心率、血壓和血氧狀況，竟然都正常。

不過由於醫師研判，男子仍然處於危險狀態，於是馬上動手術。醫師剖腹後，將部分胸骨切開，從體內取出鋼條，最後將男子腹部縫合。據悉男子僅住加護病房3天，就能轉到一般病房，恢復的狀況相當良好。而且術後僅2天，男子就能下床走路與進食。

91公分鋼條從下體插入頂到肺！變「人肉烤串」貫穿全身　他奇蹟存活

▲醫師從男子腹中取出鐵條。（翻自sciencedirect.com）

報告指出，男子在術後12天再次接受檢查評估，醫師發現男子大致上的狀況都不錯，只有尿道有異常疤痕組織，醫師表示，將為男子另外安排手術治療。不過男子是否有接受後續的治療與手術，該份報告尚未提及。

至於男子為何會被鋼條插進身體？報告中並未詳述，只簡單提及男子從5公尺的高處跌倒或滑落，導致他遭到鐵條貫穿全身。醫療團隊也指出，雖然這種「鐵條貫穿身體」的病例很罕見，但在建築工人之間卻是蠻常見的。

【原版醫學報告由此進】


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