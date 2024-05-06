「蒼蠅掉進酒杯裡」還能繼續喝嗎？　英科學家解答了

▲蒼蠅掉進酒杯裡，到底該不該繼續喝？（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

如果一隻蒼蠅掉進酒杯裡，到底該繼續喝下去，還是整杯倒掉呢？英國臨床生物學高級講師弗里斯東（Primrose Freestone）指出，細菌要影響人類健康，必須通過層層「致命障礙」，往往在過程中就被殺死，因此不須太過擔心，而且如果你喝的是紅酒，問題更可以迎刃而解。

弗里斯東在獨立新聞研究網站「對話」（The Conversation）解釋，蒼蠅以腐食為食，可能棲息在堆肥、垃圾桶、排水溝，同時把細菌傳播到下一個落腳的地方，例如大腸桿菌、李斯特菌、志賀氏桿菌、沙門氏桿菌等。不過，牠們帶來的細菌是否能夠引發感染，取決於細菌數量、也就是感染劑量（infectious dose），以及細菌的代謝活性。

弗里斯東以紅酒為例，其酒精含量為8至14%，pH值介於4到5之間，細菌很可能無法生存，「實驗室研究顯示，紅酒酒精與有機酸、例如蘋果酸的綜合反應，可以避免大腸桿菌及沙門氏菌的生長。」她還說，所有類型的紅酒都具有「天然抗菌」特性，很可能破壞細菌。換句話說，蒼蠅帶入紅酒裡的細菌，往往遭受嚴重破壞，不太可能導致人類感染。

即使細菌沒有被紅酒破壞，想要影響人體健康，還要克服許多「致命障礙」，包括高強度胃酸以及強大的免疫系統。因此，除非極度害怕細菌，否則「我會建議把蒼蠅弄走，然後喝掉那杯紅酒。如果你想要補充額外蛋白質，甚至可以把蒼蠅吞下去。」