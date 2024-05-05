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1歲孫沒坐汽座！阿嬤開卡車「伸手扶」自撞翻覆　多人拋飛車外

▲▼1歲孫沒坐安全座椅！阿嬤「伸手扶」自撞電線桿　員工遭拋飛重傷。（圖／翻攝自khaosod）

▲肇事駕駛自撞電線桿，導致車上多人拋飛車外受傷。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國大城府5日發生一起卡車自撞翻覆意外，後座乘客當場拋飛車外，駕駛則是被卡在駕駛座上。經過警方調查，原來是車上一名 1歲男童未乘坐安全座椅，睡著後滾落地板，開車的阿嬤因為擔心孫子，因此便彎腰伸手拉住孫子，整輛車就這樣自撞上路邊的電線桿後翻覆。

根據當地媒體報導，該起事故發生在大城府的一條公路上，41歲的肇事者則是一間中式外燴業者的老闆娘，當時她與7名員工以及1歲孫子剛結束在北碧府的工作，一行人就這樣載著所有工具返程。她與孫子、其中1名員工坐在前座，另外6人則坐在後方車斗。

▲▼1歲孫沒坐安全座椅！阿嬤「伸手扶」自撞電線桿　員工遭拋飛重傷。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼1歲孫沒坐安全座椅！阿嬤「伸手扶」自撞電線桿　員工遭拋飛重傷。（圖／翻攝自khaosod）

就在返程途中，沒有依照規定坐在安全座椅的1歲孫子睡著後突然跌落車子的地面，而女駕駛因為擔心孫子，連忙伸手上前要扶住孫子，沒想到車子就這樣撞上路邊的電線桿。

由於撞擊力道過大，坐在後方的6名員工當場被拋飛車外，而現場更是滿地的紅色桌椅，電線桿則是被撞凹。

警方與救護人員獲報趕往現場後，發現多人躺在路邊痛苦不已，而肇事駕駛則是受困於駕駛座內痛苦呻吟。救護人員隨即使用工具破壞車體將女子救出，並將所有傷者送往醫院治療，部分員工的傷勢嚴重，仍待觀察。

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