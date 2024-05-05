　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

當街叫賣「妻子屍塊」！他殘殺肢解遺體　被逮突露恐怖微笑

▲▼當街叫賣「妻子屍塊」！他殘殺肢解遺體　被逮突露恐怖微笑。（圖／翻攝自tribunnews）

▲塔蘇姆被逮後，竟露出恐怖微笑，絲毫沒有悔意。（圖／翻攝自tribunnews）

記者王佩翊／編譯

印尼一名男子持刀砍殺自己的妻子後，還將女方分屍，隨後竟在村子里大聲吆喝，要鄰居來買「妻子的肉」。村民嚇得立刻報警，在警方到場前都不敢靠近，只能在遠處觀察。沒想到此時精神狀態不穩的兇嫌更拿著刀刺向自己的頭部。

根據當地媒體報導，來自印尼西爪哇省的50歲塔蘇姆（Tarsum）平常靠賣羊維生，他3日上午突然持刀砍殺44歲的妻子揚蒂（Yanti）並將其肢解。更令人髮指的是，塔蘇姆甚至在行兇後，當街叫賣，試圖將妻子的屍塊賣給其他村民。

塔蘇姆的恐怖行徑嚇壞所有村民，並緊急報警。然而在警方趕到現場之前，村長與村民都只敢遠遠地監視塔蘇姆的一舉一動，不敢靠近。村長表示，塔蘇姆將妻子肢解後，把屍塊全部放進鄰居家門口的一個塑膠盆裡，他自己則是站在一旁，手持刀具叫賣，過程中還曾持刀刺向自己的頭部。

村民拍下的恐怖畫面也瞬間在網路上流傳，其中一段錄音記錄下村長描述事件的經過。他在音檔中詳述了塔蘇姆是如何用刀刺向自己的頭部和頸部。他表示，當時塔蘇姆一度放下刀，然後跪下來祈禱。但當村民想要靠近他並將其制伏時，又突然舉刀將眾人逼退。所幸最後警方到場後成功將他逮捕。

村民指出，死者與塔蘇姆的兒子目前就讀職校二年級，但長期沉迷網路賭博，甚至欠下1.5億印尼盾（約新台幣30萬元）的賭債，且經常有高利貸找上門討債，導致他精神狀況不穩。

ET快訊
用餐突「定格」！台中男筷子停空中全身僵硬　全場嚇壞
余苑綺千萬遺產「要拿2證據」才能保！　最糟情況：恐被扣押
大戰前海龍蛙兵挨批「X女」！　正妹幼師認：很受傷
余苑綺「千萬遺產流向」　律師曝1情況：事情就大條了
對流系統正在台灣上空！　防瞬間強降雨
廣東暴雨「城市變內海」　出現超大瀑布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

近5年首次！習近平5日罕見出訪法國　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

俄國擬在「普丁訪中前」取得新戰果！　烏克蘭軍方高層證實

北韓「新聞自由指數」排行比去年進步　媒體人持續水深火熱

加薩停火談判「現曙光」？ 　路透：以色列初步同意部分條件

當街叫賣「妻子屍塊」！他殘殺肢解遺體　被逮突露恐怖微笑

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

全球十大乾淨機場「桃機入選」！　日本稱霸奪4個名次

影／屁孩外送員騎車練習「翹孤輪」　下秒直接撞飛消防員

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

千萬超跑狂飆超車國道自撞！　安全氣囊爆開...駕駛路肩求救

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

余苑綺曾嗆老公「只會授精」鬧離婚　余天找到失聯外孫「今天帶回家」

朴成焄看《淚之女王》結局哭了　尹殷盛太壞「他邊看邊道歉XD」

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

近5年首次！習近平5日罕見出訪法國　馬克宏料施壓俄烏、貿易議題

俄國擬在「普丁訪中前」取得新戰果！　烏克蘭軍方高層證實

北韓「新聞自由指數」排行比去年進步　媒體人持續水深火熱

加薩停火談判「現曙光」？ 　路透：以色列初步同意部分條件

當街叫賣「妻子屍塊」！他殘殺肢解遺體　被逮突露恐怖微笑

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

全球十大乾淨機場「桃機入選」！　日本稱霸奪4個名次

影／屁孩外送員騎車練習「翹孤輪」　下秒直接撞飛消防員

伊能靜幼時受虐「全身潰爛被壓入雙氧水浸泡」！　傷口浮白泡痛到大哭

白營提案封殺「立委赴中納管」　民進黨團：黃國昌剝奪程序正義

快訊／大谷翔平開砲猛打　道奇單場5轟11比2擊垮勇士

獨／畢冊藏洋蔥！安溪國中已逝校犬「可樂」化身天使暖哭網友

英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

阿北出腳踹男星！　《九龍城寨》謝票現場失控…伍允龍被踢飛倒地

振興觀光中央地方雙管齊下！花蓮率先起跑　帶團最高6萬補助

用餐突「定格」！男手拿筷子停空中全身僵硬嚇壞大家　原因曝光

嗆賴清德放任王義川「躲冷氣房說涼話」　陳世軒：未上台就已傲慢囂張

他一踏出家門「慘遭強抱摸鳥」！　噁男公寓蹲點隨機硬上

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

國際熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

公開求婚現場「驚覺男友出軌」　正宮當場崩潰

好市多會員卡借陌生人！一年後背3罪

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

大白天的！　公園情侶毯子下激烈扭動

屁孩外送員練「翹孤輪」　下秒撞飛消防員

柬15歲少女「連續3天換3地點」15男輪流性侵

全球十大乾淨機場「桃機入選」！　日本稱霸奪4個名次

巴西一直勸和中國建交　巴拉圭總統：挺台立場堅定不移

才剛架黑布擋富士山！觀光客「找到新地點了」　

更多熱門

相關新聞

中華男團湯姆斯盃止步4強仍締隊史最佳

中華男團湯姆斯盃止步4強仍締隊史最佳

中華男團隊史首闖湯姆斯盃羽球團體賽4強，今(4)日與上屆亞軍印尼爭搶決賽門票，第1點一哥周天成與金廷激戰51分鐘，遭直落2敗下陣來；第2點黃金男雙李洋、王齊麟先下一城後連掉2局遭逆轉；第3點王子維碰上名將克里斯提(Jonatan Christie)，以11比21、16比21落敗，中華隊終場0比3無緣決賽，收穫銅牌。

周天成激戰金廷　首點遭直落2讓出

周天成激戰金廷　首點遭直落2讓出

柬15歲少女「連續3天換3地點」15男輪流性侵

柬15歲少女「連續3天換3地點」15男輪流性侵

泰網紅吃播「生吞寄生蟲」！超噁畫面曝

泰網紅吃播「生吞寄生蟲」！超噁畫面曝

泰國乾旱用「哆啦A夢」祈雨　暖心真相曝

泰國乾旱用「哆啦A夢」祈雨　暖心真相曝

關鍵字：

砍殺分屍震驚印尼東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／NBA湖人前球星驟逝！　享年33歲

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

卡娜赫拉兔兔遊日本「被老鷹抓走」

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

住男友家「沒穿內衣」被念10分鐘！她超火大

獨守空閨太寂寞！色人妻偷吃小王：又快又硬

00940大換血恐剔除7檔股！投信提前倒貨

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

快訊／大雷雨轟1縣市　今全台下最多

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更省？台電解答

婆婆揪人夫回家狂歡！媳婦竟跟小叔亂倫反擊

台積電輪班工程師「薪水曝光」　借錢買房！全場傻

汪小菲出庭「穿金秀賢同款外套」

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

一家三口一起洗澡！恐怖繼父竟性侵女兒

更多

最夯影音

更多

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面