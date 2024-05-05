當街叫賣「妻子屍塊」！他殘殺肢解遺體　被逮突露恐怖微笑

▲塔蘇姆被逮後，竟露出恐怖微笑，絲毫沒有悔意。（圖／翻攝自tribunnews）



記者王佩翊／編譯

印尼一名男子持刀砍殺自己的妻子後，還將女方分屍，隨後竟在村子里大聲吆喝，要鄰居來買「妻子的肉」。村民嚇得立刻報警，在警方到場前都不敢靠近，只能在遠處觀察。沒想到此時精神狀態不穩的兇嫌更拿著刀刺向自己的頭部。

根據當地媒體報導，來自印尼西爪哇省的50歲塔蘇姆（Tarsum）平常靠賣羊維生，他3日上午突然持刀砍殺44歲的妻子揚蒂（Yanti）並將其肢解。更令人髮指的是，塔蘇姆甚至在行兇後，當街叫賣，試圖將妻子的屍塊賣給其他村民。

塔蘇姆的恐怖行徑嚇壞所有村民，並緊急報警。然而在警方趕到現場之前，村長與村民都只敢遠遠地監視塔蘇姆的一舉一動，不敢靠近。村長表示，塔蘇姆將妻子肢解後，把屍塊全部放進鄰居家門口的一個塑膠盆裡，他自己則是站在一旁，手持刀具叫賣，過程中還曾持刀刺向自己的頭部。

村民拍下的恐怖畫面也瞬間在網路上流傳，其中一段錄音記錄下村長描述事件的經過。他在音檔中詳述了塔蘇姆是如何用刀刺向自己的頭部和頸部。他表示，當時塔蘇姆一度放下刀，然後跪下來祈禱。但當村民想要靠近他並將其制伏時，又突然舉刀將眾人逼退。所幸最後警方到場後成功將他逮捕。

村民指出，死者與塔蘇姆的兒子目前就讀職校二年級，但長期沉迷網路賭博，甚至欠下1.5億印尼盾（約新台幣30萬元）的賭債，且經常有高利貸找上門討債，導致他精神狀況不穩。