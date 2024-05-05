23歲援交妹成「行李箱屍」！勒索恩客引殺機　遭割喉棄屍

▲帕內不滿遭賣淫妹威脅，持刀殺人後塞入行李箱棄屍。（圖／翻攝自kumparan，下同）



記者王佩翊／編譯

印尼峇里島3日發生一起駭人的箱屍案，年僅20歲的兇手因不滿買春後，賣淫女突然抬高價格，一氣之下萌生殺意，將對方割喉殘殺後塞進行李箱內，並丟到灌木叢。當時死者的鄰居看到兇手滿身是血隨即報警，也讓該起事件當天就被曝光。

根據當地媒體報導，23歲的死者是一名來自外地的性工作者，她3日凌晨透過社交軟體Michat與20歲帕內（Amrin AL Rasyid Pane）接洽，並談妥以50萬印尼盾（約新台幣1011元）的報酬提供性服務。

帕內隨後來到被害人的住處，然而在性交易完成後，女方卻突然改口要求帕內支付100萬印尼盾（約新台幣2022元），如果對方不從，她就要將男子買春之事告訴對方女友。

被害人的言論頓時激怒買春客帕內，於是他憤怒地從廚房取出菜刀，當場割斷被害女子的喉嚨，並摀住她的口鼻企圖使其窒息。女子不斷掙扎並企圖大聲呼救，但帕內卻像發了瘋一樣刺殺女子，最終導致被害人死亡。

帕內隨後將死者的屍體塞入行李箱中，並騎車載到附近灌木叢丟棄，然而在棄屍過程中，行李箱不慎掉落，他的動靜也吸引了鄰居注意。被害人的鄰居雖然不知道行李箱內裝了屍體，但是卻看到兇手滿身是血，因此立刻報警。

帕內發現驚動到其他人後，立刻又將箱屍載到更遠的樹叢丟棄，並將死者的手機丟在一條公路上。隨後返回犯罪現場查看情況，沒想到警方早已獲報聚集在此，於是他立刻逃離，並跑到哥哥家中。

他的哥哥得知事情的經過後，勸說他自首，帕內最終在哥哥的陪同下到警局投案，並指認棄屍地點。