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英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園

記者王佩翊／編譯

英國「最重男子」傑森霍爾頓（Jason Holton）的家屬證實，他在34歲生日的前一周已不幸去世，他的母親也透露了兒子的死因為肥胖與器官衰竭。霍爾頓的體重高達50石（約317.5公斤），在2015年成為全英國最重的人。事實上，他自2020年起就因器官衰竭長期接受治療，但最終仍病逝。

根據《每日星報》報導，霍爾頓的母親表示，他自從青少年時期父親過世後，便開始暴飲暴食，體重也隨之飆升，而在2015年的紀錄保持人湯普森（Carl Thompson）過世後，他便成為英國最重的人。

霍爾頓4月27日病逝醫院，距離他34歲生日只剩1周，55歲的母親萊莎（Leisa）直到最後一刻都守在兒子身邊。萊莎說，「他已經死裡逃生8次了，我原以為醫生能再救他一次，但不幸的是，這次失敗了。」

▲▼ 英國最胖男子病逝！317kg「塞不進X光機」　險遭醫送動物園。（圖／翻攝自talk tv）

▲霍爾頓體重約317公斤。（圖／翻攝自talk tv）

在霍爾頓臨終前，醫師替他洗腎並進行靜脈注射，但是他的腎臟仍然未能恢復機能，當時醫生便宣告，因為器官衰竭，他只剩下1周的性命。萊莎說，「很快的，傑森的病情就開始直轉急下。」驗屍報告指出，霍爾頓死於器官衰竭和肥胖。

霍爾頓2020年就曾經因器官開始停止運作陷入危急狀態，然而因為他體型過大無法離開家中，因此必須用起重機將他從公寓抬出，送往醫院。

他先前也曾因血栓和內臟器官衰竭，導致全身腫脹。當時醫生一度考慮將他送到動物園，使用檢查斑馬的X光機來替他做健康檢查，因為醫院的X光機無法容納他的身體，不過最終疑似因為費用問題而作罷。

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