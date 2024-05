英「4輛豪車」連環撞！74歲男開保時捷911當場死亡　奧迪駕駛重傷

▲英國4輛豪車發生車禍,其中一輛保時捷的駕駛身亡。(示意圖,與本文無關/CFP)

記者張寧倢/編譯

英國西薩塞克斯郡(West Sussex)本周發生一起驚悚的4車連環撞事故,其中一名74歲駕駛在試圖避開路面坑洞時,撞上一戶人家的住宅後失控,最終不僅他的白色保時捷(Porsche)911 GT2被撞毀,本人也不幸身亡。其他3輛車分別為2輛寶馬(BMW)與1輛奧迪(Audi)。

根據英國太陽報報導,警方表示,這起事故發生在4月29日早上7時50分左右,車禍地點位於西薩塞克斯郡城鎮佩特沃斯(Petworth)的A272號公路。

