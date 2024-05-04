英「4輛豪車」連環撞！74歲男開保時捷911當場死亡　奧迪駕駛重傷

▲英國4輛豪車發生車禍，其中一輛保時捷的駕駛身亡。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國西薩塞克斯郡（West Sussex）本周發生一起驚悚的4車連環撞事故，其中一名74歲駕駛在試圖避開路面坑洞時，撞上一戶人家的住宅後失控，最終不僅他的白色保時捷（Porsche）911 GT2被撞毀，本人也不幸身亡。其他3輛車分別為2輛寶馬（BMW）與1輛奧迪（Audi）。

根據英國太陽報報導，警方表示，這起事故發生在4月29日早上7時50分左右，車禍地點位於西薩塞克斯郡城鎮佩特沃斯（Petworth）的A272號公路。

Petworth fatal crash could have been caused by driver swerving pothole | The Argus https://t.co/p0Mt6MUtdJ — Charlie Rose (@CharlieRose1) May 4, 2024

其中一名駕駛白色左駕版保時捷911 GT2的74歲男性駕駛來自薩里郡（Surrey）城鎮賴蓋特（Reigate），雖然在現場接受了急救但仍回天乏術，警方宣布他當場死亡。另有一名駕駛白色寶馬的65歲男子受重傷，被送往附近醫院，所幸情況穩定。

當地警方正在調查這起事故，據信一共涉及4輛車，其餘2輛車則為黑色寶馬和白色奧迪，但這2名駕駛並未受傷。警方也呼籲附近住戶提供監視器畫面，以及車禍當下行經這條公路的用路人所拍到的任何行車記錄器影像。

A man has died in a four-car crash on a rural road near #Petworth yesterday morning.



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一名熟知調查情況的消息人士表示，「有可能是其中一輛車在試圖避開路面坑洞時偏離了車道。這是我們正在調查的一部分。」 西薩塞克斯公路部門的發言人補充，「首先，我們的心與受害者的家人和朋友同在。警方正在進行事故調查，我們將靜待調查結果，目前不宜再做任何評論。」