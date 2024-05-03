點菸意外燒到接髮　二寶媽喝太醉睡著「床單著火」被活活燒死

▲女子接髮導致嚴重火災。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國達蘭郡46歲女子加德納(Tracy Ann Gardiner)去年10月被人發現陳屍在家中，由於屋內濃煙密布導致發現民眾無法順利救出她，調查發現事發當時她正處於嚴重酒醉狀態，疑似是抽菸時導致接髮不小心著火，因此引發火災。

身為二寶媽的加德納，去年10月15日上午9時15分被人發現在昏倒在史丹利區(Stanley)充滿濃煙的臥室中，救出時已經身亡。附近民眾貝內特(David Bennett)表示，當時他看到樓上窗戶傳出大量濃煙，趕緊跑去敲窗戶叫人，但是沒有任何回應，原本他想進入屋內救人，但是黑色濃煙影響到視線，最後他為了人身安全只好幫忙報警。

Mother-of-two, 46, died after her synthetic hair extensions caught fire, dripped on her clothes and set her bedding alight while she was drunk, inquest told https://t.co/TKFXKBlbfC pic.twitter.com/dwXTG8VcvU — Daily Mail Online (@MailOnline) May 2, 2024

消防員趕到現場後順利將火勢撲滅，發現加德納躺在床上、嚴重燒傷，被醫護人員當場宣判已經身亡。警方初步調查，現場沒有可疑情況，也沒有第三方參與。

驗屍結果發現，加德納的死因是火災和急性酒精中毒。達蘭郡消防救援局火災調查負責人朱克斯(Craig Jewkes)表示，加德納在廚房點燃香菸後意外燒到接髮，正在燃燒的假髮又掉進她的衣服中，導致她上樓時衣服仍在持續燃燒或悶燒，燃燒的衣物接觸到床單後引發嚴重火災。

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