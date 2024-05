點菸意外燒到接髮　二寶媽喝太醉睡著「床單著火」被活活燒死

▲女子接髮導致嚴重火災。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國達蘭郡46歲女子加德納(Tracy Ann Gardiner)去年10月被人發現陳屍在家中,由於屋內濃煙密布導致發現民眾無法順利救出她,調查發現事發當時她正處於嚴重酒醉狀態,疑似是抽菸時導致接髮不小心著火,因此引發火災。

身為二寶媽的加德納,去年10月15日上午9時15分被人發現在昏倒在史丹利區(Stanley)充滿濃煙的臥室中,救出時已經身亡。附近民眾貝內特(David Bennett)表示,當時他看到樓上窗戶傳出大量濃煙,趕緊跑去敲窗戶叫人,但是沒有任何回應,原本他想進入屋內救人,但是黑色濃煙影響到視線,最後他為了人身安全只好幫忙報警。

