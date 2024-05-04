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道奇隊大嫂團公開大合照　田中真美子「華麗亮相」

▲▼道奇隊「大嫂團」公開包含田中真美子在內的大合照。（圖／翻攝自Instagram/ladodgerwives）

▲道奇隊「大嫂團」公開包含田中真美子在內的大合照。（圖／翻攝自Instagram/ladodgerwives）

記者羅翊宬／編譯

美國大聯盟洛杉磯道奇隊結束10天9戰客場之旅後，選手受邀出席道奇隊所舉辦的慈善活動「藍鑽盛宴」，其中才於今年2月公布婚訊的日籍球星大谷翔平，便帶著他的新婚妻子田中真美子，兩人盛裝打扮、在鏡頭前略顯羞澀，而道奇隊「大嫂團」更在社群平台首度公開與真美子的合照。

根據日媒《日本放送協會》、《日刊體育》，道奇隊依照往年慣例，於當地時間2日（日本時間3日）在加州洛杉磯道奇體育場舉辦慈善活動「藍鑽盛宴」（Blue Diamond Gala），球隊選手受邀出席，走上設置於停車場、以球隊代表色為設計的藍地毯，並在看板前接受媒體拍照，大谷帶著妻子出席這場盛宴。

▲▼大谷翔平帶著妻子田中真美子出席道奇隊慈善晚會「藍鑽盛宴」。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平帶著妻子田中真美子出席道奇隊慈善晚會「藍鑽盛宴」。（圖／達志影像／美聯社）

其中，大谷身穿黑色的外套與長褲、上衣則是搭配白襯衫，頭髮明顯抹了造型髮蠟；至於田中真美子則身穿黑色薄紗小禮服與黑色褲子，兩人左手無名指都戴上婚戒。

由道奇隊選手的配偶們所經營的社群帳戶「道奇隊大嫂團」便透過Instagram公開合照，其中身穿黑色薄紗小禮服的田中真美子在大嫂團裡更顯得耀眼燦爛，優雅氣質和典雅的穿衣品味，更令日本網友與粉絲們直呼，「太厲害了」、「真美子小姐真的非常有氣質、美麗」、「大家看起來都是好人」、「大嫂團的合照真的帥斃了」。

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