俄核轟炸機靠近美國領空！F-16緊急升空攔截　空中對峙畫面曝

▲ 俄方公布與美軍戰機對峙畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2日派遣2架戰略轟炸機Tu-95MS飛越白令海，靠近美國阿拉斯加西海岸，F-16戰機緊急升空攔截，俄方也公開雙方空中對峙畫面。

Two Tu-95ms long-range bombers make a routine flight over the Bering Sea's international waters close to Alaska's west coast. pic.twitter.com/zrpfjLWToH — Blackrussian (@Blackrussiantv) May 3, 2024

根據《每日郵報》，俄國國防部在Telegram聲稱，俄羅斯航空太空軍遠程航空兵2架掛載戰略導彈的Tu-95MS轟炸機，2日在阿拉斯加西海岸附近的白令海中立水域上空執行預定任務，飛行逾11小時。

俄方透露，這項任務部分航段「有外國戰機伴飛」，釋出的影片可見一架美國阿拉斯加空軍國民警衛隊（Alaska Air National Guard）F-16戰機，尾翼印有字母AK及數字304，還拍到一架護航的俄軍Su-30SM戰鬥機。

pic.twitter.com/QAzVFNiCNm — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) May 3, 2024

北美防空司令部（NORAD）證實，2日在阿拉斯加附近國際空域發現及追蹤4架俄機，當時在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）活動，未進入美加領空，並稱俄軍這類活動經常發生，不被視為威脅。

Tu-95機隊是俄軍核武庫重要力量，也被用來發動毀滅性的常規飛彈攻擊，在烏克蘭造成大規模破壞。不過俄方針對2日的任務強調，「俄羅斯空天軍所有飛行皆嚴格遵守國際空域規則」。