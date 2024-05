俄核轟炸機靠近美國領空！F-16緊急升空攔截　空中對峙畫面曝

▲ 俄方公布與美軍戰機對峙畫面。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯2日派遣2架戰略轟炸機Tu-95MS飛越白令海,靠近美國阿拉斯加西海岸,F-16戰機緊急升空攔截,俄方也公開雙方空中對峙畫面。

Two Tu-95ms long-range bombers make a routine flight over the Bering Sea's international waters close to Alaska's west coast. pic.twitter.com/zrpfjLWToH