11月決戰拜登！　川普放話：可能不接受威斯康辛州選舉結果

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

距離美國11月總統大選剩下約6個月，其中一個決戰關鍵搖擺州就是威斯康辛州，然而前總統川普2日受訪時表示，若無法在威斯康辛州勝出，可能不會接受大選結果。川普的這番話重申2020年贏得威斯康辛州且出現選舉舞弊的毫無根據說法，再一次暗示美國選後可能出現混亂。

密爾瓦基哨兵日報、時代雜誌報導，川普宣稱若今年11月大選所有一切都是誠實的話，就算選輸，也絕對會接受選舉結果，但若選舉結果不是合法的，將必須為國家權利奮戰。川普還透露，不排除美國發生與選舉相關政治暴力的可能性。

川普在2016年拿下威斯康辛州，是30多年來第一位贏得該州的共和黨總統，但在2020年大選輸給現任總統拜登，企圖宣稱選舉存在舞弊行為。川普選舉陣營企圖讓部分選票裁定無效，不過最終以失敗收場。

川普2日談及今年總統大選時說，若確信選舉結果有問題，將會毫不猶豫提出質疑，「若不說，那就是在傷害這個國家，但情況不會是這樣，預期會有一場誠實的選舉，我們預計會大獲全勝」。

美國2024年總統大選與2020年的選舉一樣，選民將在川普與拜登之間做選擇。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）2日表示，拜登將無條件接受選舉結果。