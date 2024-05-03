　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

11月決戰拜登！　川普放話：可能不接受威斯康辛州選舉結果

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

距離美國11月總統大選剩下約6個月，其中一個決戰關鍵搖擺州就是威斯康辛州，然而前總統川普2日受訪時表示，若無法在威斯康辛州勝出，可能不會接受大選結果。川普的這番話重申2020年贏得威斯康辛州且出現選舉舞弊的毫無根據說法，再一次暗示美國選後可能出現混亂。

密爾瓦基哨兵日報、時代雜誌報導，川普宣稱若今年11月大選所有一切都是誠實的話，就算選輸，也絕對會接受選舉結果，但若選舉結果不是合法的，將必須為國家權利奮戰。川普還透露，不排除美國發生與選舉相關政治暴力的可能性。

川普在2016年拿下威斯康辛州，是30多年來第一位贏得該州的共和黨總統，但在2020年大選輸給現任總統拜登，企圖宣稱選舉存在舞弊行為。川普選舉陣營企圖讓部分選票裁定無效，不過最終以失敗收場。

川普2日談及今年總統大選時說，若確信選舉結果有問題，將會毫不猶豫提出質疑，「若不說，那就是在傷害這個國家，但情況不會是這樣，預期會有一場誠實的選舉，我們預計會大獲全勝」。

美國2024年總統大選與2020年的選舉一樣，選民將在川普與拜登之間做選擇。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）2日表示，拜登將無條件接受選舉結果。

ET快訊
快訊／中壢又跳電！5千戶受影響　台電：架空電纜饋線跳脫
法官墜樓亡！今告別式「擺滿白花花藍」　各界到場致意
余祥銓爆余苑綺留下千萬現金！　擔心被當贓款沒收
搶學生！　大學校長宣布「大一免學雜費」
約了2個月！盧秀燕、鄭文燦合體吃酸菜白肉鍋
星巴克求婚...5億生Push他　夏男喊無辜：本來不想進展太
快訊／高醫道歉了！謔車禍死者「爛如肉燥」　工讀生停職調查
孫生「演藝圈只討厭他」！　火大全說了
羊肉爐名店變「都更孤島」！　兩旁全拆光
加油再等等！　下周油價降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼日要求美軍近千人撤離　傳俄羅斯軍事人員進駐基地

粗心嬤「葡萄酒泡奶」餵4個月大嬰！　愛孫昏迷急送醫

中國海警抵日本「領海」！釣魚台海岸遭垃圾汙染　空拍被迫中止

再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

紐約公園驚見「男女毯下激戰」　23秒親密片觀看數飆破5100萬

金正恩的極樂天堂　每年「挑選25名處女」進後宮！女童淪現代慰安婦

FCC：業者移除華為、中興設備要49.8億美元　喊話國會撥款

刮刮樂嗨贏3千萬元　強運女繼續買彩券「相隔10周」又中3千萬

夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

江宏傑被問「接受日本人？」秒逃走XD　錢薇娟嗆郭泓志：別做《全明星5》

黃明志愚人節辦「告別式」遭包圍　畫面曝光...記者怒嗆：到底死了沒！

搜救犬Roger中職開球　叼球衝本壘堅持不鬆口

60歲美魔女「選美封后」　再拚代表阿根廷出賽！

高二生世界氣球大賽奪冠　激動喊：讓世界看見台灣

「米奇屋」垃圾滿到天花板　鄰居怨：10年沒好好呼吸

近距離看大谷打球！　球迷驚嘆：太特別了

成功高中丟書下樓慶畢業　30分鐘內雨中清理乾淨！

要不要搭便車？北市名校外可疑婦搭訕學生　警鎖定身分追查

廣東高速公路坍塌48死　「建成不到10年」營造商黑歷史曝

尼日要求美軍近千人撤離　傳俄羅斯軍事人員進駐基地

粗心嬤「葡萄酒泡奶」餵4個月大嬰！　愛孫昏迷急送醫

中國海警抵日本「領海」！釣魚台海岸遭垃圾汙染　空拍被迫中止

再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

美宣布調升德國旅遊警示級別　警告「恐怖攻擊」可能增加

紐約公園驚見「男女毯下激戰」　23秒親密片觀看數飆破5100萬

金正恩的極樂天堂　每年「挑選25名處女」進後宮！女童淪現代慰安婦

FCC：業者移除華為、中興設備要49.8億美元　喊話國會撥款

刮刮樂嗨贏3千萬元　強運女繼續買彩券「相隔10周」又中3千萬

夏綠蒂公主歡慶9歲生日！ 凱特王妃抱病掌鏡...「愛的視角」曝光

屏東萬丹今年迄今車禍已釀11死　警籲路口停等+減速慢行

快訊／桃園中壢又跳電！5千戶受影響　台電：架空電纜饋線跳脫

九份新秘境曝光！全新開幕寵物友善咖啡廳　榻榻米區獨享山海風光

士院法官墜樓亡！今告別式「擺滿白花花藍」　各界人士到場致意

陸推舊換新補貼政策掀購車潮　浙江車主換車一口氣省27萬

《淚女》雙金人氣飆高！金智媛出道14年「首辦見面會」　金秀賢亞巡

麥當勞直擊「父親摑掌女兒」　她上前關心！爸再賞一巴掌：乾妳屁事

才剛被駭...趙傳又遭詐騙集團盯上！　震怒發聲了

小叔結婚沒告知！婆婆要求「訂飯店請10人吃」　她怒：辦桌沒她位

商品熱賣有網路盜版　台鋼雄鷹呼籲：勿在非官方通路購買

假觀光真賣淫「全套2千元」　越南美魔女躲大樓性交易被逮

國際熱門新聞

25歲台灣女子差點上飛機！　機場被營救接回

全裸女大體睜眼復活　全場嚇瘋逃命

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

即／找到了！　澳警：平安尋獲25歲台灣女子

2周內3起！25歲台灣女生澳洲突然失聯

金正恩每年「挑25名處女」進後宮　現代慰安婦

女富商輕生　上億泰銖資產留給貼身管家

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

美升級德國旅遊警示　擔憂「恐怖攻擊」

被暴雷《我推的孩子》劇情　日50歲長官痛毆下屬

韓運動員恐無法免役　他怒：連BTS都去當兵了

5300萬超跑牽車隔天撞爛　悲劇畫面瘋傳

金正恩要幹大事了！南韓：北韓準備發動恐攻

變態爸嫌6歲兒胖　跑步機高強度訓練重傷死

更多熱門

相關新聞

正妹抗癌網紅1年病逝！正巧是未婚夫生日

正妹抗癌網紅1年病逝！正巧是未婚夫生日

來自美國佛州坦帕市（Tampa）幼兒園女老師巴洛伊（Maddy Baloy）去年被診斷出罹患4期轉移性癌症後，她開始在TikTok上分享抗癌日常，吸引超過44萬人追蹤，今年3月癌細胞已擴散到她的整個下半身。遺憾的是，她在5月1日未婚夫生日當晚安詳離世，得年26歲。

空服員頭等艙廁所偷拍14歲少女　還有4女受害

空服員頭等艙廁所偷拍14歲少女　還有4女受害

驅離哥大示威者　紐約警察「大樓內開槍」

驅離哥大示威者　紐約警察「大樓內開槍」

美情報官員指「中俄強化台海合作」

美情報官員指「中俄強化台海合作」

全美大學示威2000人被捕　拜登終打破沉默

全美大學示威2000人被捕　拜登終打破沉默

關鍵字：

美國總統威斯康辛州川普北美要聞美國2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

問3國中生要不要搭便車　73歲女駕駛到案曝動機

25歲台灣女子差點上飛機！　機場被營救接回

59歲香港視帝結束18年婚姻！　認「2年前已分居」

落網畫面曝光！余苑綺老公「當水手」收200萬現金

余苑綺子女下落不明余天請社福介入

全裸女大體睜眼復活　全場嚇瘋逃命

14歲女罹糖尿病　營養師看「3餐菜單」傻眼

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

即／找到了！　澳警：平安尋獲25歲台灣女子

「殯葬業蔡依林」起底！　明仁會170位高衩正妹讓她爆紅

性能力強不強「握手就知道」！泌尿醫證實：是真的

余天大義滅親女婿該關多久關多久

即／余天女婿陳鑒涉詐千萬　檢聲押禁見獲准

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

林智堅復出新工作曝光　媒體大亨延攬

更多

最夯影音

更多

江宏傑被問「接受日本人？」秒逃走XD　錢薇娟嗆郭泓志：別做《全明星5》

黃明志愚人節辦「告別式」遭包圍　畫面曝光...記者怒嗆：到底死了沒！

搜救犬Roger中職開球　叼球衝本壘堅持不鬆口

60歲美魔女「選美封后」　再拚代表阿根廷出賽！

高二生世界氣球大賽奪冠　激動喊：讓世界看見台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面