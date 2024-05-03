空服員頭等艙廁所偷拍14歲少女　還有4女受害「全是未成年者」

▲空服員機上廁所偷拍14歲少女。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國一名14歲少女指控，在美國航空(American Airlines)頭等艙廁所遭空服員偷拍，36歲空服員湯普森(Estes Carter Thompson III)後來因對兒童性剝削等罪名被捕，FBI調查手機和iCloud後發現還有4名受害者，拍攝對象全部都是未成年少女。

一名14歲少女去年9月指控，2日搭乘美國航空從北卡州夏洛特市飛往波士頓的航班時，原本身在經濟艙的她，被空服員湯普森刻意引導到頭等艙上廁所，然而她進去後發現馬桶上貼著一支iPhone正在偷拍，嚇得趕緊通報父母。

A former American Airlines flight attendant accused of secretly recording a teen girl in an aircraft's bathroom has been indicted by a federal grand jury. The incident, involving Estes Carter Thompson III, 36, of Charlotte, happened in September 2023. https://t.co/PI8o7MmQD0 — WNCT (@wnct9) April 27, 2024

湯普森今年1月在維吉尼亞州林奇堡(Lynchburg)落網，後來一直被聯邦拘留，4月26日被控一項企圖對兒童進行性剝削和一項持有青春期前未成年者的兒童性虐待圖像等罪。

企圖對兒童進行性剝削罪可判處15至30年刑期，持有青春期前未成年者的兒童性虐待圖像最高可判處20年刑期，且這2項罪名還規定，可對獲釋的罪犯施行至少5年甚至終身監管，與最高25萬美元（約台幣809萬元）罰款。

調查人員表示，在湯普森的手機和iCloud中還發現其他受害者畫面，受害者年齡約為7、9、11和14歲，與上百張AI生成的兒童色情內容。偷拍內容除了受害者使用廁所的畫面，還有飛行期間在座位上熟睡女孩的特寫照片。

美國航空表示，事件被發現後該空服員立即停止服務，後來再也沒有在此工作。目前湯普森仍被拘留中，警方已確認完所有受害者身分，並與他們的家人聯繫。