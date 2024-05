空服員頭等艙廁所偷拍14歲少女　還有4女受害「全是未成年者」

▲空服員機上廁所偷拍14歲少女。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國一名14歲少女指控,在美國航空(American Airlines)頭等艙廁所遭空服員偷拍,36歲空服員湯普森(Estes Carter Thompson III)後來因對兒童性剝削等罪名被捕,FBI調查手機和iCloud後發現還有4名受害者,拍攝對象全部都是未成年少女。

一名14歲少女去年9月指控,2日搭乘美國航空從北卡州夏洛特市飛往波士頓的航班時,原本身在經濟艙的她,被空服員湯普森刻意引導到頭等艙上廁所,然而她進去後發現馬桶上貼著一支iPhone正在偷拍,嚇得趕緊通報父母。

A former American Airlines flight attendant accused of secretly recording a teen girl in an aircraft's bathroom has been indicted by a federal grand jury. The incident, involving Estes Carter Thompson III, 36, of Charlotte, happened in September 2023. https://t.co/PI8o7MmQD0