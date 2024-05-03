紐約公園驚見「男女毯下激戰」　23秒親密片觀看數飆破5100萬





▲這對男女在毯子下方的動作時而大、時而小 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約砲台公園（Battery Park）出現鹹濕一幕，一對情侶在眾人面前蓋上毯子疑似做出親密動作，引起現場民眾側目。整個過程都被旁人拍攝下來，23秒影片上傳網路才短短數日，觀看次數衝破5100萬次，不少人看了感到不滿，直呼「難道就不能去找個汽車旅館？」

太陽報報導，當時公園裡有許多民眾在場，大家都在享受在紐約公園的假日美好時光，但根據社群平台TikTok用戶發布的影片，這對男女在毯子下方的動作時而大、時而小，雖然不清楚兩人在毯子下方到底在做什麼，但明顯可見兩人當時並非只是單純躺著。

這段影片才發布短短數日，觀看次數已衝破5100萬次，吸引許多網友討論。不少人對於這對情侶的行為感到不滿，留言提到「在公園裡當著孩子的面做愛是不對的」、「等等，這是在幹嘛？有那麼多孩子在旁邊」、「在所有人面前？」、「等完事之後，他們就會掀開毯子裝沒事，無視大家都在看的事實」、「難道就不能去找個汽車旅館嗎」。