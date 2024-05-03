正妹「抗癌網紅」短短1年病逝！告別44萬粉絲　未婚夫生日變她忌日

▲美國抗癌網紅巴洛伊（Maddy Baloy）5月1日在男友生日當天離世，得年26歲。（圖／翻攝自IG／fruitsnackmaddy）

記者張寧倢／編譯

來自美國佛州坦帕市（Tampa）幼兒園女老師巴洛伊（Maddy Baloy）去年被診斷出罹患第4期轉移性癌症後，她開始在TikTok上分享抗癌日常，吸引超過44萬人追蹤，今年3月癌細胞已擴散到她的整個下半身。遺憾的是，她在5月1日未婚夫生日當晚安詳離世，得年26歲。

根據《時人》雜誌等美媒報導，抗癌網紅巴洛伊的27歲未婚夫瑞舍（Louis Risher）2日證實，巴洛伊已於前一晚「在充滿愛的環境中」安詳離世，而當天正好也是瑞舍的滿27歲生日。他表示，未婚妻是非常特別的人，「我一整天都握著她的手，這就是我的唯一所需。」

▲巴洛伊的IG照片大多看起來笑容滿面，努力樂觀面對癌症。（圖／翻攝自IG／fruitsnackmaddy）

報導稱，巴洛伊2022年夏天開始出現胃部健康問題，2023年2月22日出現反覆吐血等嚴重症狀。起初，她以為自己可能是從幼稚園學生身上感染了腸病毒之類的傳染病。但在未婚夫的敦促下，她前往醫院就診，醫生察覺她的大腸有異狀，緊急開刀後發現了多個壓迫到大腸的癌症腫瘤。

▲巴洛伊如願見到了以《地獄廚房》系列實境秀聞名的主廚拉姆齊。（圖／翻攝自IG／fruitsnackmaddy）

巴洛伊確診了第4期轉移性癌症，於是她開始在TikTok上分享自己作為一名年輕癌症晚期患者的抗癌歷程，影響了數百萬名觀看影片的網友。她生前最受歡迎的影片之一是她列出了20項人生願望清單，包含和祖母一起紋身，舉辦一場美好的婚禮，以及見到名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）。

最終巴洛伊實現了19項願望，她在今年2月份見到了戈登拉姆齊，不僅被邀請到邁阿密的《地獄廚房》餐廳用餐，還參加了他一家新餐廳開幕活動。兩人一起錄了一段TikTok跳舞影片，拉姆齊在標題寫道「我希望妳度過了最美好的時光」。

▲巴洛伊罹癌後將頭髮剃光。（圖／翻攝自IG／fruitsnackmaddy）

巴洛伊3月初透露，由於她做了結腸造口手術，她已經一年多不能洗澡，癌細胞也擴散到她整個下半身。她生前上傳的最後一部影片是記錄她前往日本京都旅行的片段，她說，「我待在日本的時間非常有限，我活在地球上的時間也很有限。」這部短片的結尾是她微笑著在溫熱的蒸氣中享受泡泡浴。