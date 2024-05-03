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全美大學示威2000人被捕　拜登終打破沉默：挺示威權、不容暴力

▲▼美國總統拜登又發生口誤事件。（圖／路透）

▲美國總統拜登2日打破沉默，表示美國人有權示威，但沒有遂行暴力的權利。（圖／路透）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

以哈戰爭在全美校園引發抗議，美國總統拜登2日打破沉默，表示美國人有權示威，但沒有遂行暴力的權利。而根據美媒統計，目前為止已有2000多人在全美數十個大學校園被捕。

路透社報導，最近幾天，全美校園騷動的畫面透過電視新聞播送，拜登（Joe Biden）的應對方式飽受批評，而他之前大多交由發言人置評。

民主黨籍的拜登尋求在今年11月的總統大選成功連任，他步步為營，在譴責反猶主義的同時，也支持年輕人的抗議權利，試圖縮小政治上的長期損害。

他2日在白宮表示，民眾有抗議但沒有製造混亂的權利；他說雙方都有理，而且和平表達異議是民主的關鍵，但不會容許暴力。

拜登說：「毀損公共財產不是和平抗議，而是違法行為。蓄意破壞公物、侵入建物、打破窗戶、封鎖校園、迫使課程和畢業典禮取消，這些都不屬於和平抗議。」

被問及州長應不應該在必要時請國民兵（National Guard）來恢復秩序，拜登則回答：「不應該。」

拜登也在回答記者提問時表示，大學校園抗議並未迫使他重新思考自己的中東政策。

▲▼加州大學洛杉磯分校（UCLA）2日有至少200人遭到逮捕。（圖／路透）

▲▼加州大學洛杉磯分校（UCLA）2日有至少200人遭到逮捕。（圖／路透）

▲▼加州大學洛杉磯分校（UCLA）2日有至少200人遭到逮捕。（圖／路透）

加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天至少有200人遭到逮捕。根據美聯社統計，最近幾週，全美已有超過2000人在數十個大學校園的挺巴勒斯坦抗議中被捕。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊，引爆至今持續約7個月的以哈戰爭。根據法新社對以色列官方數據所做的統計，那次攻擊造成約1170人死亡，其中多數為平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部2日則表示，以哈戰爭期間，至少已有3萬4596人在加薩喪命、7萬7816人受傷。

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