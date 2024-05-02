拜登再度失言？談日本經濟失落主因：他們討厭接受外國移民

▲拜登認為日本「排外心理」嚴重，才會導致經濟成長停滯不前。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國即將於今年11月進行總統大選，距今只剩半年的時間，為此民主黨候選人、現任總統拜登出席華府一場募款活動，他在現場演說時解釋美國經濟成長歷久不衰的原因，是因為美國樂於接受外國移民，同時他也指控日本全國上下抱著「排外心理」，才會導致國家成長停滯不前。

根據《日本放送協會》、《路透社》，拜登於當地時間1日出席華府一場慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民傳統月的競選募款活動，他在現場發表演說時談論美國經濟成長歷久不衰的原因。

拜登表示，「我們經濟成長的原因之一，就是因為在場的你們和其他許多人。為什麼？因為我們（美國）歡迎移民。為什麼中國在經濟上如此嚴重地停滯不前？為什麼日本遭遇到了阻礙？為什麼俄羅斯和印度有麻煩？那是因為他們排外，他們不想要接受移民。縱使移民讓我們變得更強大。」

國際貨幣基金組織（IMF）今年4月預測，2024年各國經濟增長速度將較前一年有所趨緩，其中日本為0.9%、印度有6.8%，至於美國經濟增長的速度則被預估為2.7%，略高於去年的2.5%，許多經濟學家將美國超出預期的表現歸因為美國在接受移民後擴大了勞動力。

報導分析，美國國內民眾對於非法移民的擔憂，已然成為總統大選時首要關心的議題，相較於在移民問題採取強硬立場的前總統川普，拜登選擇譴責川普反對移民的言論，而拜登一直致力與日本、印度等國家建立廣泛的政經關係，以此對抗中國和俄羅斯。

由於日本處於黃金周假期，因此對於拜登的言論，日本政府尚未作出評論。