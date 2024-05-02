爽身粉遭控致癌　嬌生擬支付2100億和解

▲美國嬌生公司擬支付近65億美元，來解決近6萬起卵巢癌官司。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國嬌生公司1日表示，將支付64.75億美元（約新台幣2100億元）賠償金，來解決近6萬起針對滑石粉致癌的相關訴訟。2020年，嬌生公司滑石粉產品疑似含有石綿，導致使用者罹患卵巢癌，不過嬌生堅稱公司產品是安全的，並不會引起癌症。

據《金融時報》報導，嬌生在聲明中指出，將推進滑石粉產品相關訴訟的和解計畫，擬在未來25年內賠償64.75億美元給已罹癌或將來可能罹癌的人。嬌生此次採用預先包裹式（pre-packaged）破產，如果公司能獲得近6萬起訴訟中75%原告的首肯，就能使子公司「LTL Management」破產聲請通過，以此來解決公司當前和未來與卵巢癌相關的所有索賠。

這是嬌生第3次試圖聲請破產保護，透過將責任轉嫁給旗下「LTL Management」化解訴訟，爭議操作此前曾2次遭破產法庭的法官駁回。

嬌生旗下爽身粉產品一直是該公司熱銷商品，主成分只有滑石與香料，其中滑石是一種天然的礦物質，經常被拿來做為爽身粉的基底，也是蜜粉、腮紅等粉質化妝品的原料之一。一般來說處理過的滑石粉安全無虞，然而天然開採未經過濾的滑石粉，則可能夾帶具高度致癌風險的石棉，人體接觸後易引發肺癌、惡性間皮瘤癌或身體其他部位的癌症。

該公司於2020年停止在北美銷售含有滑石粉的嬰兒爽身粉，2023年停止在全球販售，並全面改以玉米澱粉替代滑石粉。儘管如此，嬌生仍堅持滑石粉產品的安全性，否認涉及任何不當行為。