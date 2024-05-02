全美校園爆反戰示威　伊朗教授嗨了：這些學生將支持伊朗

Tehran University Professor Foad Izadi: We Like What We Are Seeing on U.S. College Campuses; These Are Our People, They Will Support Iran in Case of Confrontation with the U.S.; Iran Can Repeat in America What It Did in Lebanon #Iran #campusProtests @IzadiFoad pic.twitter.com/5Xkm26C8ye — MEMRI (@MEMRIReports) May 1, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

全美數十間大學院校爆發反戰示威，反對以色列、支持巴勒斯坦，警方展開大規模逮捕行動，甚至動用電擊槍。伊朗德黑蘭大學教授伊扎迪（Foad Izadi）接受採訪時宣稱，伊朗樂見美國大學校園裡發生的示威抗議，「這些（學生）就是我們自己人」，因為一旦美國與伊朗發生衝突，這些人將會上街支持伊朗。

福斯新聞報導，伊扎迪曾在美國進修，取得休士頓大學碩士學位，針對美國校園越來越激烈的抗議示威，他宣稱整個伊朗和他本人都在關注美國大學示威活動。

伊扎迪說，美國對以色列的援助支持遲早會減少，雖然可能不會完全中斷，但減少支持很重要，這也是為何美國校園示威運動很重要的原因，「我們正在關注這場抗議，樂見我們所看到的……這些（美國學生）是我們自己人，如果美國和伊朗之間的緊張情勢在明天或後天升溫，這些人將會上街力挺伊朗」。

針對伊扎迪的發言，伊朗問題專家莉莎達夫塔里（Lisa Daftari）表示，折磨、性侵、處決大學生的政權在稱讚美國校園無知的大學生，表明伊朗正關注境外影響力。她也說，「不論這些傾向哈瑪斯的抗議活動何時會在美國平息下來，但很明顯，（伊朗）政權的目標是要操縱這些勢力，在西方發動更多攻擊，接下來的問題在於他們會只專注於物理攻擊或僅止於訊息戰？或兩者兼施？」